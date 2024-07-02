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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Главврач омского онкодиспансера отказался от мандата в срочном порядке

Отказ от полномочий главврача омского онкодиспансера рассмотрят в срочном порядке

2 июля 2024, 06:24
Фото: gorod55.ru

Главврач омского онкодиспансера отказался от мандата в срочном порядке

Предположительно Дмитрий Маркелов уже на этой неделе станет министром здравоохранения.

В пятницу, 5 июля, в Омском городском Совете пройдет внеочередное пленарное заседание. В повестке дня только один вопрос — о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, Павла Королькова и Дмитрия Маркелова.

Город55 писал в апреле текущего года о том, что Корольков может отказаться от мандата в связи с его переездом в другой регион. Депутат эти данные опроверг, но теперь он действительно складывает полномочия. Маркелов, который сейчас занимает пост главврача онкодиспансера, может перейти на работу в областное правительство и возглавить минздрав. Официальных подтверждений этой версии пока не было, но назначение внеочередного пленарного заседания ГС, как выясняется, связано как раз с тем, что Маркелов не может ждать.

— Вопрос предлагается вынести на внеочередное заседание в связи с тем, что полномочия депутата Маркелова Д. А. необходимо прекратить в ближайшее время в связи с его заявлением об отставке, в то время как очередное заседание Омского городского Совета назначено только на 17 июля 2024 года, — говорится в представлении проекта решения за подписью врио спикера ГС Светланы Студеникиной.

В проекте постановления уточняется, что полномочия Королькова будут считаться прекращенными с 19 июля (последний день их исполнения — 18-е число), а полномочия Маркелова — с 3 июля (последний день — 2-е число). Это может означать, что уже 5 июля, сразу после заседания ГС, Маркелов может занять новую должность.

Для Дмитрия Маркелова это первый созыв городского Совета. Главврачом онкодиспансера он является с 2019 года. Минздравом Омской области сейчас руководит в качестве врио Андрей Сухарев. Последний постоянный министр, Артем Наркевич, продержался на посту всего полгода и уехал на повышение в Москву.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Минздрав#Отставка#Новости#Горсовет#Павел Корольков#Дмитрий Маркелов
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