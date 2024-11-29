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Posted 29 ноября, 07:47

Published 29 ноября, 07:47

Modified 29 ноября, 07:49

Updated 29 ноября, 07:49

Министр омского минздрава прокомментировал реорганизацию Тарской ЦРБ

Реформа здравоохранения в Тарском районе: что изменится для омичей

29 ноября 2024, 07:47
Фото: 1MI.

Министр омского минздрава прокомментировал реорганизацию Тарской ЦРБ

В Тарском районе планируется передача трех отделений Центральной районной больницы в ведение Омского диагностического центра. По словам Дмитрия Маркелова, это связано с обеспечением круглосуточной доступности услуг и снижения финансовой нагрузки на ЦРБ.

В социальных сетях обсуждают изменения в системе здравоохранения Тарского района касающееся передачи трех отделений ЦРБ в ведомство Омского диагностического центра. Министр здравоохранения Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале заверил, что негативных последствий не будет. Хотя рентгенологическое отделение Центральной районной больницы передадут под управление Клинического диагностического центра, но услуги останутся бесплатными и будут предоставляться в том же здании. Цель изменений — улучшение качества и доступности медицинской помощи.

Марков отметил, что объем диагностических исследований в ЦРБ недостаточен. Передача отделения КДЦ позволит увеличить число исследований благодаря современному оборудованию и привлечению квалифицированных специалистов. В Тарском районе создадут филиал КДЦ, что снизит финансовую нагрузку на ЦРБ и обеспечит круглосуточную доступность расшифровки результатов.

Маркелов рассказал, что лично встретился с коллективом Тарской ЦРБ. Он разъяснил все детали предстоящих изменений и ответить на вопросы персонала. По его словам, встреча прошла конструктивно, а сотрудники выразили удовлетворение полученными объяснениями.

Напомним, что ранее также планировалось объединение нескольких городских поликлиник для улучшения медицинского обслуживания. Речь шла о присоединении отделения городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13.

Реорганизация здравоохранения: какие омские поликлиники планируют объединить
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#Екатерина Тараленко#Омск#Здравоохранение#Медицина#Поликлиника#Новости#Тарский район#Дмитрий Маркелов#Реформа
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