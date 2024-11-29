Реформа здравоохранения в Тарском районе: что изменится для омичей

В социальных сетях обсуждают изменения в системе здравоохранения Тарского района касающееся передачи трех отделений ЦРБ в ведомство Омского диагностического центра. Министр здравоохранения Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале заверил, что негативных последствий не будет. Хотя рентгенологическое отделение Центральной районной больницы передадут под управление Клинического диагностического центра, но услуги останутся бесплатными и будут предоставляться в том же здании. Цель изменений — улучшение качества и доступности медицинской помощи.