Омские врачи из «Единой России» рассказали о работе в Луганске

«Здесь и ночные ампутации после минно-взрывных ранений, и сложные пулевые ранения, и кусочки паспорта, которые достали из пулевой раны на бедре… Среди пациентов много и мирных жителей. Особенно тяжело смотреть на искалеченных украинскими минами детей. Местные врачи и медсёстры ведут себя просто героически. На обстрелы внимания уже не обращают. Дежурят многие через сутки, потому что нехватка», — рассказал Вадим Бережной на своей личной странице ВКонтакте.