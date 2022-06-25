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Омские врачи из «Единой России» рассказали о работе в Луганске

Омские врачи из «Единой России» рассказали о работе в Луганске

25 июня, 09:40
Фото: "Единая Россия"
Впечатления от работы.

Вадим Бережной и Дмитрий Маркелов впервые вышли на связь после отъезда в Луганск. 22 июня бригада омских хирургов и травматологов отправились оперировать пострадавших.

"Единая Россия"

Руководит командой секретарь регионального отделения «Единая Россия», главный врач КМХЦ Вадим Бережной. Вместе с ним работают врачи Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков и Дмитрий Маркелов.

«Здесь и ночные ампутации после минно-взрывных ранений, и сложные пулевые ранения, и кусочки паспорта, которые достали из пулевой раны на бедре… Среди пациентов много и мирных жителей. Особенно тяжело смотреть на искалеченных украинскими минами детей. Местные врачи и медсёстры ведут себя просто героически. На обстрелы внимания уже не обращают. Дежурят многие через сутки, потому что нехватка», — рассказал Вадим Бережной на своей личной странице ВКонтакте.

"Единая Россия"

Победитель предварительного голосования «Единой России», главный врач Омского клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов включился в работу сразу по прибытии в Луганск. «Много раненых. Что самое печальное — есть и мирные жители. Это действительно страшно и больно. Я восхищен собранностью, мужеством местных специалистов. Никакой растерянности, каждодневно наблюдаю настоящий героизм. Хрупкие девочки и брутальные мужики — в операционной всё плечом к плечу», — отметил врач на своей странице ВКонтакте.

"Единая Россия"

Дмитрий Маркелов добавил, пока не удалось посмотреть, в каком состоянии город, как он пострадал. Все свободное время медиков сейчас уходит на короткий сон.

"Единая Россия"

Самых сложных пациентов врачи планируют забрать с собой в Омск. На базе «Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области» им можно будет оказать высокотехнологичную помощь.

"Единая Россия"
#Общество#Происшествия#Новости#Спецоперация#Вадим Бережной#Дмитрий Маркелов#Медицина#Здравоохранение#Единая Россия
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