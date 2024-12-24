Глава минздрава Омской области «сэкономит» на втором первом заместителе

Напомним, что до 21 ноября у Маркелова было два первых заместителя — Андрей Сухарев и Елена Шипилова, которая и ушла в отставку. Такая структура министерства досталась Маркелову еще от прежнего главы минздрава. Оказалось, что нынешний министр не видит необходимости в существовании сразу двух первых замов.