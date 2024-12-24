Глава минздрава Омской области «сэкономит» на втором первом заместителе

Posted 24 декабря, 11:42
Published 24 декабря, 11:42
Modified 24 декабря, 11:44
Updated 24 декабря, 11:44
Во время сегодняшней пресс-конференции министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова в «Доме журналистов» СМИ поинтересовались у него судьбой вакантной должности первого заместителя.
Напомним, что до 21 ноября у Маркелова было два первых заместителя — Андрей Сухарев и Елена Шипилова, которая и ушла в отставку. Такая структура министерства досталась Маркелову еще от прежнего главы минздрава. Оказалось, что нынешний министр не видит необходимости в существовании сразу двух первых замов.
«Я считаю, что два первых заместителя — это неправильно», — передает слова Дмитрия Маркелова «Омск-информ».
Таким образом, руководящий состав омского минздрава сейчас полностью укомплектован. В замах Дмитрия Маркелова также Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников.