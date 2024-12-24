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Posted 24 декабря, 11:42

Published 24 декабря, 11:42

Modified 24 декабря, 11:44

Updated 24 декабря, 11:44

У Дмитрия Маркелова останется один первый зам

Глава минздрава Омской области «сэкономит» на втором первом заместителе

24 декабря 2024, 11:42
Фото: gorod55.ru. У Дмитрия Маркелова останется один первый зам

У главы омского минздрава Маркелова будет только один первый заместитель

Руководитель министерства здравоохранения рассказал, почему принял такое решение.

Во время сегодняшней пресс-конференции министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова в «Доме журналистов» СМИ поинтересовались у него судьбой вакантной должности первого заместителя.

Напомним, что до 21 ноября у Маркелова было два первых заместителя — Андрей Сухарев и Елена Шипилова, которая и ушла в отставку. Такая структура министерства досталась Маркелову еще от прежнего главы минздрава. Оказалось, что нынешний министр не видит необходимости в существовании сразу двух первых замов.

«Я считаю, что два первых заместителя — это неправильно», — передает слова Дмитрия Маркелова «Омск-информ».
Структура регионального минздраваСтруктура регионального минздрава
Структура регионального минздрава. Фото: Правительство Омской области

Таким образом, руководящий состав омского минздрава сейчас полностью укомплектован. В замах Дмитрия Маркелова также Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Новости#Руководство#Дмитрий Маркелов
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