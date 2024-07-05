Омский Горсовет одобрил отказ от полномочий главврача онкодиспансера

Город55 писал в апреле текущего года о том, что Корольков может отказаться от мандата в связи с его переездом в другой регион. Депутат эти данные опроверг, но теперь он действительно складывает полномочия. Маркелов, который сейчас занимает пост главврача онкодиспансера, может перейти на работу в областное правительство и возглавить минздрав. Официальных подтверждений этой версии пока не было, но назначение внеочередного пленарного заседания ГС связано как раз с тем, что Маркелов не может ждать.