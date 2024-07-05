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Омский Горсовет одобрил отказ от полномочий главврача онкодиспансера

Омский Горсовет одобрил отказ от полномочий главврача онкодиспансера

5 июля 2024, 04:19
Для этого было созвано внеочередное пленарное заседание.

Сегодня, 5 июля, в Омском городском Совете прошло внеочередное пленарное заседание. В основной повестке дня был только один вопрос — о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, Павла Королькова и Дмитрия Маркелова.

Город55 писал в апреле текущего года о том, что Корольков может отказаться от мандата в связи с его переездом в другой регион. Депутат эти данные опроверг, но теперь он действительно складывает полномочия. Маркелов, который сейчас занимает пост главврача онкодиспансера, может перейти на работу в областное правительство и возглавить минздрав. Официальных подтверждений этой версии пока не было, но назначение внеочередного пленарного заседания ГС связано как раз с тем, что Маркелов не может ждать.

— Вопрос предлагается вынести на внеочередное заседание в связи с тем, что полномочия депутата Маркелова Д. А. необходимо прекратить в ближайшее время в связи с его заявлением об отставке, в то время как очередное заседание Омского городского Совета назначено только на 17 июля 2024 года, — сообщалось в одном из предварительных документов за подписью врио спикера ГС Светланы Студеникиной.

На заседании Студеникина уточнила, что полномочия Королькова будут считаться прекращенными с 19 июля (последний день их исполнения — 18-е число), а полномочия Маркелова — с 3 июля (последний день — 2-е число). Это может означать, что в ближайшее время Маркелов займет новую должность, которую нельзя сочетать с работой в городском Совете.

Депутаты, не задавая уточняющих вопросов, проголосовали «за».

Напомним: для Дмитрия Маркелова это был первый созыв городского Совета. Главврачом онкодиспансера он является с 2019 года. Минздравом Омской области сейчас руководит в качестве врио Андрей Сухарев. Последний постоянный министр, Артем Наркевич, продержался на посту всего полгода и уехал на повышение в Москву.

Отказ от полномочий главврача омского онкодиспансера рассмотрят в срочном порядке
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#Николай Эйхвальд#Омск#Отставка#Новости#Горсовет#Павел Корольков#Дмитрий Маркелов
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