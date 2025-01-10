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Posted 10 января, 07:30

Published 10 января, 07:30

Modified 10 января, 07:32

Updated 10 января, 07:32

На 8% меньше: в прошлом году в Омской области родилось только 13 962 ребенка

На 8% меньше: в прошлом году в Омской области родилось только 13 962 ребенка

10 января 2025, 07:30
Фото: 1MI.
Больше 7,5 тысяч новорожденных были мужского пола. Другие данные статистики от регионального минздрава приводим в нашем материале.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов озвучил количество родившихся в 2024 году детей. По сравнению с прошлыми годами, цифры не слишком обнадеживающие: рождаемость в регионе продолжает снижаться.

В минувшем году родилось только 13 962 ребенка, что на 7,9% меньше по сравнению с 2023-м, когда на свет в области появился 15161 ребенок.

«Среди новорожденных больше представителей мужского пола: 7 539 мальчиков и 6 423 девочки. Двойное счастье пришло в омские семьи 125 раз», — отметил Маркелов.

Если говорить о последнем месяце 2024-го, то в регионе родилось 1163 ребенка, из них 628 — мальчики, 535 — девочки. Основное количество новорожденных традиционно пришлось на Омск — 1098 ребенка.

Большинство родов теперь проходит в Областной клинической больнице (388 новорожденных в декабре) и в Городском клиническом перинатальном центре (375). Еще 241 ребенок появился на свет в роддоме №6, и только 94 — в роддоме №4.

Ранее Город55 рассказывал, что пятеро малышей в регионе родились в новогоднюю ночь. В Омске же первым ребенком стала девочка довольно крупного веса — 4620 граммов.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Дети#Рождаемость#Новости#Беременность#Дмитрий Маркелов
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