Новый этап: в Омске нашли кандидата на вакантное место главврача роддома №1

Мария Буян — опытный специалист, окончившая Омскую государственную медицинскую академию по специальности «акушерство и гинекология». Помимо медицинского образования, она также получила юридическое образование. Более десяти лет Буян возглавляла женскую консультацию роддома № 4, а затем перешла на работу в Гинекологическую больницу, где занимала должность заместителя главного врача, отвечая за клинико-экспертную работу и юридическую сторону медицинской деятельности.