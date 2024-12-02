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Posted 2 декабря, 05:39

Published 2 декабря, 05:39

Modified 2 декабря, 06:30

Updated 2 декабря, 06:30

В омском роддоме №1 сменится главный врач

Новый этап: в Омске нашли кандидата на вакантное место главврача роддома №1

2 декабря 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney.

В омском роддоме №1 сменится главный врач

В Омске обсуждают возможное назначение нового руководителя Городского клинического перинатального центра, известного также как роддом № 1.

В Омске активно обсуждают возможное назначение нового руководителя Городского клинического перинатального центра, более известного как роддом № 1. По информации издания «СуперОмск», главным врачом учреждения может стать Мария Буян, которая на данный момент работает в Гинекологической больнице.

Мария Буян — опытный специалист, окончившая Омскую государственную медицинскую академию по специальности «акушерство и гинекология». Помимо медицинского образования, она также получила юридическое образование. Более десяти лет Буян возглавляла женскую консультацию роддома № 4, а затем перешла на работу в Гинекологическую больницу, где занимала должность заместителя главного врача, отвечая за клинико-экспертную работу и юридическую сторону медицинской деятельности.

До августа 2024 года Городским клиническим перинатальным центром руководил Сергей Николаев, который занимал этот пост с 1992 года, за исключением короткого периода, когда его уволила министр здравоохранения Ирина Солдатова. После того как Николаев ушел на пенсию, обязанности главного врача исполняла Елена Ходус.

Предположительное назначение Марии Буян на должность главного врача стало инициативой министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. Он уже провел рабочую встречу с Буян, однако результаты обсуждения еще не были оглашены.

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#Диана Рязанцева#Омск#Ирина Солдатова#Дмитрий Маркелов#Роддом №1#Городской клинический перинатальный центр#Главный врач
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