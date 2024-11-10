На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией

В министерстве здравоохранения Омской области готовится еще одна отставка. В декабре этого года свой пост оставит Элеонора Кролевец — заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям. На ее место придет известный в регионе медик Ольга Богданова, которая уже работала на этом посту. Сейчас руководит БУ «Гинекологическая больница».