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Posted 10 ноября, 11:44

Published 10 ноября, 11:44

Modified 10 ноября, 11:49

Updated 10 ноября, 11:49

На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией

На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией

10 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.
Место Кролевец займет Ольга Богданова.

В министерстве здравоохранения Омской области готовится еще одна отставка. В декабре этого года свой пост оставит Элеонора Кролевец — заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям. На ее место придет известный в регионе медик Ольга Богданова, которая уже работала на этом посту. Сейчас руководит БУ «Гинекологическая больница».

Как сообщает «СуперОмск», отставка Кролевец и назначение Богдановой могли произойти по настоятельному желанию главы Минздрава Дмитрия Маркелова.

Отметим, что Элеонора Кролевец была назначена на свою должность еще в 2020 году, когда минздравом руководил Александр Мураховский.

Ранее стало известно, что до конца октября свой пост оставит первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Шипилова. Одной из причин ее ухода стали сложные взаимоотношения с главой минздрава.

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#Ольга Скворцова#Омск#Минздрав#Отставка#Медицина#Александр Мураховский#Дмитрий Маркелов#Регион#Элеонора Кролевец
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