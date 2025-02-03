Все меньше и меньше: за январь в Омской области родилось только 1132 ребенка

Posted 3 февраля, 10:06
Published 3 февраля, 10:06
Modified 3 февраля, 10:08
Updated 3 февраля, 10:08
Стали известны данные по рождаемости в регионе в первый месяц 2025 года. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, в январе на свет появилось 1132 ребенка — 691 мальчик и 441 девочка. Это чуть меньше, чем в декабре, когда в регионе родилось 1163 ребенка.
Традиционно основное число появившихся на свет малышей приходится на Омск. В январе в четырех медучреждениях города родилось 1045 детей. «Аутсайдером» является роддом №4, где рождается минимум детей (в январе 47).
В прошлом месяце, кстати, в перинатальном центре у омички родилась тройня. Мальчикам дали имена Арсений, Матвей и Тимофей. До этого в семье уже воспитывалось три мальчика.
О статистике по рождаемости, напомним, Город55 рассказывал в этом материале. В некоторых семьях из районов в прошлом году родилось по 10 и 11 ребенку.