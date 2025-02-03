Все меньше и меньше: за январь в Омской области родилось только 1132 ребенка

Стали известны данные по рождаемости в регионе в первый месяц 2025 года. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, в январе на свет появилось 1132 ребенка — 691 мальчик и 441 девочка. Это чуть меньше, чем в декабре, когда в регионе родилось 1163 ребенка.