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Posted 3 февраля, 10:06

Published 3 февраля, 10:06

Modified 3 февраля, 10:08

Updated 3 февраля, 10:08

Основная часть родов приходится на областной центр

Все меньше и меньше: за январь в Омской области родилось только 1132 ребенка

3 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI. Основная часть родов приходится на областной центр
В первый месяц 2025 года чаще рождались мальчики: за январь появились на свет 692 мальчика и только 441 девочка.

Стали известны данные по рождаемости в регионе в первый месяц 2025 года. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, в январе на свет появилось 1132 ребенка — 691 мальчик и 441 девочка. Это чуть меньше, чем в декабре, когда в регионе родилось 1163 ребенка.

Традиционно основное число появившихся на свет малышей приходится на Омск. В январе в четырех медучреждениях города родилось 1045 детей. «Аутсайдером» является роддом №4, где рождается минимум детей (в январе 47).

В прошлом месяце, кстати, в перинатальном центре у омички родилась тройня. Мальчикам дали имена Арсений, Матвей и Тимофей. До этого в семье уже воспитывалось три мальчика.

О статистике по рождаемости, напомним, Город55 рассказывал в этом материале. В некоторых семьях из районов в прошлом году родилось по 10 и 11 ребенку.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Дети#Рождаемость#Новости#Роды#Беременность#Дмитрий Маркелов
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