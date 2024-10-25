Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист

Posted 25 октября, 03:00
Published 25 октября, 03:00
Modified 25 октября, 04:53
Updated 25 октября, 04:53
В Омской области продолжаются кадровые перестановки в сфере здравоохранения. Как сообщает «Суперомск», в БУ «Клиническая медико-санитарная часть № 7» (МСЧ № 7) назначена новая и. о. главного врача — Наталья Ражева.
До этого доктор Ражева занимала пост заместителя главного врача в той же больнице. Она пришла на смену Вячеславу Егоренко, который бессменно руководил МСЧ № 7 с 2015 года. Однако в октябре 2024 года стало известно о его назначении на пост главного врача в ГБ№1 имени Кабанова. Коллеги в сфере здравоохранения уже успели пожелать Ражевой успехов в новой должности.
Также в министерстве здравоохранения Городу55 рассказали, что Ражева приступила к обязанностям в статусе временно исполняющей обязанности.
«Это стандартная процедура: когда главврач уходит в отпуск, на больничный, в командировку, либо отсутствует по другим причинам, начмед становится исполняющим обязанности главврача. В КМСЧ №7 сейчас обязанности главврача исполняет Наталья Ражева», — уточнили Городу55.
Как уже писал Город55, нового главного врача ГБ№1 представил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.