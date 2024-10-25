Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист

До этого доктор Ражева занимала пост заместителя главного врача в той же больнице. Она пришла на смену Вячеславу Егоренко, который бессменно руководил МСЧ № 7 с 2015 года. Однако в октябре 2024 года стало известно о его назначении на пост главного врача в ГБ№1 имени Кабанова. Коллеги в сфере здравоохранения уже успели пожелать Ражевой успехов в новой должности.