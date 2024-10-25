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Posted 25 октября, 03:00

Published 25 октября, 03:00

Modified 25 октября, 04:53

Updated 25 октября, 04:53

Омскую МСЧ №7 возглавит бывшая заместитель главного врача

Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист

25 октября 2024, 03:00
Фото: 1MI

Омскую МСЧ №7 возглавит бывшая заместитель главного врача

Предыдущий глава больницы перешел работать в другое медучреждение.

В Омской области продолжаются кадровые перестановки в сфере здравоохранения. Как сообщает «Суперомск», в БУ «Клиническая медико-санитарная часть № 7» (МСЧ № 7) назначена новая и. о. главного врача — Наталья Ражева.

До этого доктор Ражева занимала пост заместителя главного врача в той же больнице. Она пришла на смену Вячеславу Егоренко, который бессменно руководил МСЧ № 7 с 2015 года. Однако в октябре 2024 года стало известно о его назначении на пост главного врача в ГБ№1 имени Кабанова. Коллеги в сфере здравоохранения уже успели пожелать Ражевой успехов в новой должности.

Также в министерстве здравоохранения Городу55 рассказали, что Ражева приступила к обязанностям в статусе временно исполняющей обязанности.

«Это стандартная процедура: когда главврач уходит в отпуск, на больничный, в командировку, либо отсутствует по другим причинам, начмед становится исполняющим обязанности главврача. В КМСЧ №7 сейчас обязанности главврача исполняет Наталья Ражева», — уточнили Городу55.

Как уже писал Город55, нового главного врача ГБ№1 представил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Здравоохранение#Кадровые перестановки#Медицина#Новости#Дмитрий Маркелов
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