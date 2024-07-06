Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова

Дмитрий Маркелов родился в 1979 году. Окончил Омскую медицинскую академию. В онкодиспансер пришел работать в 2002 году. В 2017 году был назначен заведующим отделением хирургии №1, а с 2019 года руководит больницей. Маркелов имеет грамоты от регионального и федерального министерств здравоохранения, также был удостоен ордена Пирогова за борьбу с эпидемией коронавируса. Являлся депутатом Горсовета. Вчера, 5 июля, парламентарии одобрили его отказ от полномочий.