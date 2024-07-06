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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Иллюстрация

Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова

6 июля 2024, 03:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Маркелов более 20 лет проработал в онкологическом диспансере, а последние 5 лет руководил учреждением.

Новым министром здравоохранения Омской области стал главный врач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Уверен, под его началом министерство получит новый импульс развития», — рассказал глава региона.

Дмитрий Маркелов родился в 1979 году. Окончил Омскую медицинскую академию. В онкодиспансер пришел работать в 2002 году. В 2017 году был назначен заведующим отделением хирургии №1, а с 2019 года руководит больницей. Маркелов имеет грамоты от регионального и федерального министерств здравоохранения, также был удостоен ордена Пирогова за борьбу с эпидемией коронавируса. Являлся депутатом Горсовета. Вчера, 5 июля, парламентарии одобрили его отказ от полномочий.

Ранее пост министра занимал Артем Наркевич. Он перешел на работу в федеральное ведомство.

Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Губернатор#Медицина#Онкодиспансер#Дмитрий Маркелов#Эпидемия
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