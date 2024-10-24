До 5 тысяч: в Омске приняли к рассмотрению закон о штрафах за «склонение к аборту»

Posted 24 октября, 06:32
Published 24 октября, 06:32
Modified 24 октября, 06:34
Updated 24 октября, 06:34
В Законодательном собрании Омской области сегодня, 24 октября, прошло очередное пленарное заседание. Два пункта повестки были связаны с предложением регионального правительства о запрете давления на беременных женщин с целью их склонения к аборту.
Город55 уже писал об этом законопроекте, подготовленном минздравом. Предлагается полностью запретить «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию
беременности на территории Омской области», причем под склонением понимается «совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». Нарушителей хотят штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей (физлица) и от 100 до 200 тысяч (юрлица).
На сегодняшнем заседании протест против таких мер заявила депутат Наталья Тузова из фракции «Новые люди».
«Давайте сосредоточимся на реальной поддержке женщин», — предложила она.
Докладчик, глава минздрава Дмитрий Маркелов, поспешил объяснить, что законопроект «со знаком плюс, а не минус»: по его словам, цель заключается только в том, чтобы оградить беременных женщин от внешнего воздействия.
«Многие аборты происходят из-за давления на женщину, — заявил министр. — И количество абортов в нашей стране превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Мы хотим, чтобы женщина свободно сама выбирала, вынашивать ей или не вынашивать ребенка».
По словам Маркелова, внесенная инициатива предполагает, что в случае, если беременную женщину кто-то уговаривает сделать аборт, от нее требуется только написать заявление, после чего дело окажется на рассмотрении у мирового судьи.
В поддержку законопроекта выступил спикер Заксобрания Александр Артемов.
«Для сведения, для православных, — уточнил он. — Не так давно заседал совет по традиционным ценностям при губернаторе. На нем выступал митрополит Дионисий, и он горячо выступал за принятие законопроекта. Ситуация требует экстренных мер! Кстати, в Государственной думе рассматривался законопроект против чайлдфри — и „за“ проголосовали все, включая „Новых людей“. А тот законопроект куда более крутой…».
В итоге депутаты подавляющим большинством проголосовали за принятие к рассмотрению и законопроекта о штрафах, и поправок к кодексу об административных правонарушениях.
Напомним: кампания против абортов разворачивается сейчас по всей России. В ряде регионов уже принят запрет, аналогичный предложенному омским минздравом. При этом из пояснительной записки следует, что число искусственных прерываний беременности в регионе в любом случае снижается. В 2022 году было сделано 3 666 абортов (2 500 в государственных клиниках, 1 166 в негосударственных), в 2023 — 3 241 (2 252 и 989 соответственно). В первом полугодии 2024 года в государственных больницах было сделано 1 012 абортов против 1 153 годом ранее.