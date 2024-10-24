До 5 тысяч: в Омске приняли к рассмотрению закон о штрафах за «склонение к аборту»

Напомним: кампания против абортов разворачивается сейчас по всей России. В ряде регионов уже принят запрет, аналогичный предложенному омским минздравом. При этом из пояснительной записки следует, что число искусственных прерываний беременности в регионе в любом случае снижается. В 2022 году было сделано 3 666 абортов (2 500 в государственных клиниках, 1 166 в негосударственных), в 2023 — 3 241 (2 252 и 989 соответственно). В первом полугодии 2024 года в государственных больницах было сделано 1 012 абортов против 1 153 годом ранее.