Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов

Источники Города55 подтверждают, что Маркелов — серьезный кандидат. К своим 43 годам (достаточно нежный возраст для политика) он успел зарекомендовать себя как большой профессионал. У Маркелова есть опыт руководства большим и значимым медучреждением, а также опыт работы во власти (он заседает в Омском городском Совете). Фигурантом скандалов он не становился ни разу, под критику действующего министра Мураховского попадал, но все проверки выдержал достойно. Это значит, что и связи у Маркелова есть.