Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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В ближайшие месяцы в Омской области может появиться новый глава минздрава. Мы уже писали о том, что наши источники прочат на этот пост Вадима Бережного (депутата Законодательного собрания и главврача КМХЦ). Теперь появились данные о том, что министром может стать другой высокопоставленный медик: «СуперОмск» называет имя Дмитрия Маркелова, главврача Клинического онкологического диспансера.
Источники Города55 подтверждают, что Маркелов — серьезный кандидат. К своим 43 годам (достаточно нежный возраст для политика) он успел зарекомендовать себя как большой профессионал. У Маркелова есть опыт руководства большим и значимым медучреждением, а также опыт работы во власти (он заседает в Омском городском Совете). Фигурантом скандалов он не становился ни разу, под критику действующего министра Мураховского попадал, но все проверки выдержал достойно. Это значит, что и связи у Маркелова есть.
Потенциального министра хорошо характеризует случай, имевший место прошлым летом. На одном из мероприятий местных студотрядов, проходивших в рамках предвыборной кампании, одна девушка упала в обморок. Маркелов оказал ей первую помощь и даже поставил предварительный диагноз.
— На мой взгляд, сказалось несколько факторов: волнение, отсутствие головного убора, возможно, и увлечение диетами, — сказал тогда врач.
В случае назначения Маркелова освободится его депутатский мандат. Это значит, что на одном из одномандатных округов Омска пройдут дополнительные выборы. Напомним, что в прошлом году конкурентами Маркелова были люди малопримечательные: Евгений Заворохин (КПРФ), Ирина Богатырева («Новые люди»), Александр Замотохин («Коммунисты России»), Игорь Заверюха («Справедливая Россия») и Дмитрий Мальцев (ЛДПР).
Источники Города55 утверждают, что на мандат готов претендовать коммунист Иван Ивченко — второй человек в обкоме и главный технолог «красных», уже заседавший в городском совете, но проигравший последние выборы. Называют и имя «единоросса» Юрия Федотова, депутата с внушительным стажем. Отметим, что во втором случае понадобится отменить постановление о лишении Федотова полномочий из-за конфликта интересов, принятое в 2021 году.
Пост главы минздрава может освободиться после выборов губернатора, до которых остался всего месяц.