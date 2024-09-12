Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков

На территории СНТ без резиновых сапог никак не обойтись — на улицах и участках омичей вода стоит уже который день. Ситуация за пределами товарищества и того хуже — по словам местных, воды там выше колена.