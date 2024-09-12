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Дачники

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Осмотрят дома, возместят убытки: как решается проблема затоплений в Осташково
12 сентября, 02:51
Сроки установить невозможно: в мэрии Омска сообщили о судьбе затопленного Осташково
10 сентября, 07:04
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков
На территории СНТ без резиновых сапог никак не обойтись — на улицах и участках омичей вода стоит уже который день. Ситуация за пределами товарищества и того хуже — по словам местных, воды там выше колена.
11 августа, 06:04
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета
Местные жители высказывают предположение, что «рыжие реки» текут к ним со стороны бывшего завода лакокрасочных изделий.
24 июля, 06:42
Омским дачникам рассказали об эффективных способах борьбы с сорняками
Защитить участок от сорняков можно как традиционными, так и не самыми очевидными способами. Подробнее о них — в материале Города55.
22 июля, 09:48
Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня
17 июня, 14:48
Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня
29 мая, 15:02
Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»
29 мая, 10:33
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты
Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.
10 апреля, 10:54
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
2023
Четыре уголовных дела. Омич взламывал замки на дачных участках и крал вещи из домов
Тайные похищения злоумышленник совершал в СНТ «Локомотив», «Тепличный-2» и «Сибирский садовод — 2».
25 октября 2023, 12:14
Время собирать урожай у жителей Омской области: особенности региона
11 июля 2023, 10:26
Огородные страсти. Какие штрафы грозят омским дачниками летом в 2023 году
3 июня 2023, 10:15
Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички
Билеты со скидкой будет действовать с 1 апреля по 31 октября.
15 марта 2023, 02:35

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