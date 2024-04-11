20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В министерстве транспорта Омской области опубликовали список межмуниципальных садовых маршрутов, которые будут курсировать до товариществ в предстоящем дачном сезоне.
Омич смогут ездить в 20 направлениях:
Напомним, что автобусы будут ездить по садовым маршрутам с 20 апреля по 20 октября. До 20 мая транспорт будет ходить 3 раза в неделю, все лето, до 1 сентября — по 4 раза в неделю. Осенью возобновится весеннее расписание.