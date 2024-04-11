Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Стало известно расписание межмуниципальных садовых маршрутов

20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов

11 апреля 2024, 13:15
Фото: 1MI

Стало известно расписание межмуниципальных садовых маршрутов

В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.

В министерстве транспорта Омской области опубликовали список межмуниципальных садовых маршрутов, которые будут курсировать до товариществ в предстоящем дачном сезоне.

Омич смогут ездить в 20 направлениях:

  • №111(ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист»/СНТ «Нефтяник-2»);
  • №122 (ул. Лобкова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта);
  • №127 (ул. Дергачева — СНТ Муравушка);
  • №140 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка»);
  • №144 (пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2»);
  • №145 (ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка»);
  • №156 (ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц»);
  • №158 (ПО им. Баранова — СНТ «Орбита»);
  • №160 (ПО «Иртыш» — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта);
  • №162 (Ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озерный»);
  • №165 (ПО им. Баранова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта);
  • №169 (Ул. 20-я Линия — СНТ Радист-1);
  • №173 (ул. Ватутина — СНТ «Заозерный»);
  • №174 (ул. Дружбы — СНТ «Кедр»);
  • №177 (Пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский»);
  • №185 (ПО «Иртыш» — СНТ «Зеленая Падь»);
  • №190 (Пос. Солнечный — СНТ «Авиатор»);
  • №191 (Ул. 20-я Линия — СНТ «Правда» (д. Корниловка);
  • №193 (Ул. 20-я Линия — СНТ «Сыропятский»);
  • № 358 (Ул. Бударина — Сады «Зеленый Берег»).

Напомним, что автобусы будут ездить по садовым маршрутам с 20 апреля по 20 октября. До 20 мая транспорт будет ходить 3 раза в неделю, все лето, до 1 сентября — по 4 раза в неделю. Осенью возобновится весеннее расписание.

Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Маршруты#Дачники#Дача#Новости#Дачные маршруты#Дачный маршрут#Дачный сезон#Маршрут#Дачник#Садовые маршруты#Маршрутная сеть#Автобусные маршруты
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Вчера, 09:10
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Сегодня, 05:08
Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Сегодня, 04:58
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
Сегодня, 06:18
С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 09:24
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
Сегодня, 10:11
"