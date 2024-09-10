Сроки установить невозможно: в мэрии Омска сообщили о судьбе затопленного Осташково

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В администрации Омска рассказали, как будут решать проблему затопленных садовых кооперативов в Осташково. Мэрия прокомментировала ситуацию в ответ на прямую трансляцию, которую Город55 провел из пострадавших СНТ.
«В настоящее время разрабатывается план необходимых мероприятий для нормализации ситуации. Также начата откачка воды с подтопленных территорий. Ситуация взята на особый контроль. К сожалению, сроков устранения на сегодняшний день указать невозможно», — рассказали в администрации.
Местные дачники начали сообщать о потопе еще в начале августа. Спустя месяц после обращений на территории ввели режим повышенной готовности. Затопленными остаются участки в СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод-4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».
А вот, что рассказали пострадавшие садоводы:
«Искренне надеюсь, что не оставят безнаказанным. Весь урожай погиб. А для некоторых это существенная экономия. Судить надо за такое», — поделилась Ольга Кучеренко.
«СНТ Радуга-1 тоже полностью затоплено. У людей опускаются руки от безысходности. Чем ближе участки к полю, тем хуже ситуация, смотреть страшно», — рассказала Екатерина Демченко.
«Вдоль Западно-Сибирской железнодорожной магистрали идет грунтовая дорога. Вода после дождей с нее не уходит, грязь не высыхает. И это остановка электричек „Дачная“ в 2 км от затопленных участков. Почва перенасыщена влагой, хотя наши дачи не затоплены. Но в 10-метровом колодце воды под крышку, погреба в домах давно засыпали из-за неуходящей из них воды. На участке земля влажная, как после дождя. Картофель выбираем руками из грязи», — сообщила Екатерина Подгурская.
«Никто ничего не откачивает. Ввели режим повышенной готовности, а толку нет. Теперь будут сначала на бумаге решать, что делать, как отводить воду с дач, а потом только какие-то работы начнутся. Тем временем ТЭЦ-5 сбрасывает воду в деревне Ульяновка. У нас один из самых дальних участков от золоотвала, но вода стоит и никуда не уходит» — поделилась Екатерина Сивкова.
По мнению омичей, потоп произошел из-за сброса воды на ТЭЦ-5. В ТГК-11 не согласны с этой версией. В компании сообщили, что золоотвал эксплуатируется в соответствии с регламентом.