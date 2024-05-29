Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня

Несколько дней назад директор Лиги безопасности интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области. В ней сообщалось, что ученики вынуждены самостоятельно покупать ноутбуки для сдачи ОГЭ. Однако информацию оперативно опроверг министр образования региона Иван Кротт, уверив, что образовательные учреждения оснащены всем необходимым для сдачи экзаменов. Несмотря на это, прокуратура региона все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся.