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Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня

29 мая 2024, 15:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омская прокуратура начала проверку после инцидента с ноутбуками для сдачи ОГЭ

Несколько дней назад директор Лиги безопасности интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области. В ней сообщалось, что ученики вынуждены самостоятельно покупать ноутбуки для сдачи ОГЭ. Однако информацию оперативно опроверг министр образования региона Иван Кротт, уверив, что образовательные учреждения оснащены всем необходимым для сдачи экзаменов. Несмотря на это, прокуратура региона все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся.

Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии
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Новость №2. В Омске в частном доме во время пожара погибли два мальчика — семи и четырех лет

Сегодня ночью в частном доме по улице 3-я Красноармейская, где проживала многодетная семья, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Мальчикам было четыре и семь лет. В региональной прокуратуре рассказали, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки на втором этаже здания.

Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети
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Новость №3. Дома и участки омичей в СНТ «Каучук» затопило грунтовыми водами

Омичи бьют тревогу из-за затопления участков в садовом товариществе «Каучук». Местные жители обвинили в происходящем коммунальные службы. Причину обилия жидкости назвали в пресс-службе «Омск РТС». По предварительной информации, территорию СНТ топит грунтовыми водами.

Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»
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