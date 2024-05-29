Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Иллюстрация

Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»

29 мая 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Дома и участки омичей в СНТ «Каучук» затопило грунтовыми водами

С осмотром в затопленном месте побывали сотрудники «Омск РТС» и «Тепловой компании».

С 23 мая омичи бьют тревогу из-за сложившейся в садовом товариществе «Каучук» ситуации. Огромное количество участков и домов оказались затопленными. Местные обвинили в этом коммунальные службы.

«СНТ Каучук, все дачи в воде. Причина ясна, тепловые сети. Обращаемся везде, просим помощи», — появилось накануне обращение омичей в одном из местных пабликов.
Затопленное садовое товарищество «Каучук»Затопленное садовое товарищество «Каучук»
Затопленное садовое товарищество "Каучук"Затопленное садовое товарищество "Каучук"
Затопленное садовое товарищество «Каучук»
Фото: Скриншот видео с паблика «ЧП Омск»

На активно распространяющиеся жалобы отреагировали представили администрации Советского округа, «Омск РТС», «Водоканала» и АО «Тепловая компания». Во время совместного комиссионного обследования они предварительно установили, что территорию СНТ топит грунтовыми водами.

«Произведены замеры, которые достоверно показали, что затопление происходит не от сети „Омск РТС“. Кроме того, на это же указывает температура — по территории распространяется холодная вода. Незначительная течь, обнаруженная ранее, будет устранена в ближайшее время в период планового останова участка сети», — пояснили в пресс-службе «Омск РТС».

В окружной администрации также добавили, что на территории СНТ «Каучук» нет пропускных труб для отвода талых вод, отсутствует дренажный канал и вокруг дачного поселка. При этом никаких решений ситуации с затоплением жителям садового товарищества не предложили.

Омичам напомнили, куда сообщать о затопленных улицах
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Жалобы#Тепловая компания#Дачники#Дача#Новости#Омск РТС#Снт#Проблемы#Затопление#Прорыв
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"