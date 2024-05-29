Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
С 23 мая омичи бьют тревогу из-за сложившейся в садовом товариществе «Каучук» ситуации. Огромное количество участков и домов оказались затопленными. Местные обвинили в этом коммунальные службы.
«СНТ Каучук, все дачи в воде. Причина ясна, тепловые сети. Обращаемся везде, просим помощи», — появилось накануне обращение омичей в одном из местных пабликов.
На активно распространяющиеся жалобы отреагировали представили администрации Советского округа, «Омск РТС», «Водоканала» и АО «Тепловая компания». Во время совместного комиссионного обследования они предварительно установили, что территорию СНТ топит грунтовыми водами.
«Произведены замеры, которые достоверно показали, что затопление происходит не от сети „Омск РТС“. Кроме того, на это же указывает температура — по территории распространяется холодная вода. Незначительная течь, обнаруженная ранее, будет устранена в ближайшее время в период планового останова участка сети», — пояснили в пресс-службе «Омск РТС».
В окружной администрации также добавили, что на территории СНТ «Каучук» нет пропускных труб для отвода талых вод, отсутствует дренажный канал и вокруг дачного поселка. При этом никаких решений ситуации с затоплением жителям садового товарищества не предложили.