Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички

Ранее Город55 сообщал, что проезд в омских электричках теперь можно оплатить смартфоном. Для оплаты нужно отсканировать код на сайте «Омск-пригород», в открывшемся чат-боте нажать «Старт» или «Купить билет», определиться с датой и местом поездки, выбрать нужное банковское приложение и подтвердить оплату. Проходит она через систему быстрых платежей. И можно предъявлять готовый билет контроллеру.