Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:35
Компания «Омск-пригород» возобновила продажу абонементов «Садовод» для дачников на сезон 2023 года, который продлится с 1 апреля по 31 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Омской области.
Пассажиры смогут экономить 25% от стоимости поездки. Если по маршрутам первой зоны цена билета составляет 19 рублей, то с абонементом — 14 рублей. С собой можно брать ручную кладь — до 36 кг.
Абонементы поступят в продажу на 10, 16, 24 и поездок, срок действия 2 месяца. Для оформления билета необходимо предъявить книжку садовода и документ, удостоверяющий личность.
Ранее Город55 сообщал, что проезд в омских электричках теперь можно оплатить смартфоном. Для оплаты нужно отсканировать код на сайте «Омск-пригород», в открывшемся чат-боте нажать «Старт» или «Купить билет», определиться с датой и местом поездки, выбрать нужное банковское приложение и подтвердить оплату. Проходит она через систему быстрых платежей. И можно предъявлять готовый билет контроллеру.