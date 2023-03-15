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Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички

15 марта 2023, 02:35
Фото: Город55
С собой можно брать ручную кладь - до 36 кг

Компания «Омск-пригород» возобновила продажу абонементов для дачников

Билеты со скидкой будет действовать с 1 апреля по 31 октября.

Компания «Омск-пригород» возобновила продажу абонементов «Садовод» для дачников на сезон 2023 года, который продлится с 1 апреля по 31 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Омской области.

Пассажиры смогут экономить 25% от стоимости поездки. Если по маршрутам первой зоны цена билета составляет 19 рублей, то с абонементом — 14 рублей. С собой можно брать ручную кладь — до 36 кг.

Абонементы поступят в продажу на 10, 16, 24 и поездок, срок действия 2 месяца. Для оформления билета необходимо предъявить книжку садовода и документ, удостоверяющий личность.

Ранее Город55 сообщал, что проезд в омских электричках теперь можно оплатить смартфоном. Для оплаты нужно отсканировать код на сайте «Омск-пригород», в открывшемся чат-боте нажать «Старт» или «Купить билет», определиться с датой и местом поездки, выбрать нужное банковское приложение и подтвердить оплату. Проходит она через систему быстрых платежей. И можно предъявлять готовый билет контроллеру.

До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Транспорт#Электричка#РЖД#Омск-пригород#Дачники#Дачные маршруты
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