Огородные страсти. Какие штрафы грозят омским дачниками летом в 2023 году

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как известно, в России запрещена стихийная продажа урожая. Дачников пугают административными штрафами, но, конечно, есть те, кто этих угроз не боится и продолжает тихонько торговать у дороги. «Новые известия» пишут, что послаблений ждать не стоит, а вот готовиться к ужесточению закона — да. Подробнее о нюансах «огородного бизнеса» — ниже в материале.
Вообще, продавать продукты с дачных участков и их переработки можно, в том числе и варенья, соленья. Однако есть одно важное условие. Торговля собственной продукцией законна лишь тогда, когда продажа происходит по договоренности друзьям и знакомым. Можно получать деньги с урожая также и через объявления на различных онлайн-площадках, публиковать посты в социальных сетях о продаже дачной продукции. Но организовывать собственную торговую точку запрещено. Здесь стоит отметить, что ту же табуретку у дороги можно посчитать таковой.
Закон разрешает «офлайн» продажи дачникам в том случае, если они арендуют место на рынке или ярмарке. Есть также вариант сдать продукцию в магазин или цех по переработке, но принимают продукты у частников, как правило, чаще где-то в глубинках.
Удобство в том, что при продаже урожая не нужно открывать юрлицо и приобретать кассовый аппарат. Не требуется и оформлять самозанятость, подавать налоговые декларации о доходах.
Нарушителям за нелегальную продажу урожая грозят штрафы от 500 до 2500 рублей. В некоторых случаях может дойти и до тюрьмы, но об этом позже. Итак, категорически запрещена продажа дачной продукции в следующих местах:
Штраф можно получить за продажу некачественной продукции. Например, за не отмытые от земли овощи, гнилой урожай со странным запахом, замороженные продукты. Если на огород привлекались наемные сотрудники, то продажи урожая будут незаконными. Закрывшие на этот нюанс глаза дачники также могут поплатиться. Кроме того, запрещено продавать продукцию с арендованных участков, например, при использовании колхозного поля, места в теплице.
Для законной продажи нужно иметь на руках документы, которые подтверждают, что эти овощи и фрукты выращивались именно на вашей даче. Площадь участка при этом не должна превышать 50 соток. Эту справку выдают органы местного самоуправления и представители администрации СНТ. Если она отсутствует, дачнику выписывают штраф. Помимо растительной продукции некоторые занимаются торговлей яиц и молока, что тоже является грубым нарушением.
Пару слов про тюремное заключение. Сесть за решетку могут те, кто выращивает на участке цветы. Да-да, это не ошибка. Правительство утвердило список растений, которые запрещено выращивать. Например, мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, мимозу хостилис, розу гавайскую, шалфей предсказателей.
Если на дачном участке растет до десяти запрещенных растений, владельцу грозит штраф до 4 тыс рублей или арест до 15 суток. Если «запрещенки» оказалось больше, то можно стать фигурантом уголовного дела по ст. 228 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.