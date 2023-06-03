Огородные страсти. Какие штрафы грозят омским дачниками летом в 2023 году

Вообще, продавать продукты с дачных участков и их переработки можно, в том числе и варенья, соленья. Однако есть одно важное условие. Торговля собственной продукцией законна лишь тогда, когда продажа происходит по договоренности друзьям и знакомым. Можно получать деньги с урожая также и через объявления на различных онлайн-площадках, публиковать посты в социальных сетях о продаже дачной продукции. Но организовывать собственную торговую точку запрещено. Здесь стоит отметить, что ту же табуретку у дороги можно посчитать таковой.