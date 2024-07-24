Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета

В сообщении также отдельно упоминается о поданном в прокуратуру Октябрьского округа заявлении, но, по словам человека, приславшего информацию в редакцию, оно пока находится на рассмотрении. Однако вода продолжает прибывать, и пока дачники ожидают каких-либо мер, последствия от непонятной воды могут стать еще плачевнее.