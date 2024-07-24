Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как сообщили редакции Города55 жители СНТ «Строитель-84», их участки захватила непонятная вода рыжего цвета. Ее уровень постепенно повышается, а найти источник или причину «ржавых» потоков пока не удается. Как отметил автор поступившего в редакцию сообщения, вода, предположительно, может «наступать» с территории бывшего завода лаков и красок.
Также автор сообщения отметил, что обращения в городские службы и органы власти не принесли какого-либо успеха — по его словам, приходят «пересылочные» ответы, направляющие омичей в другие организации. По информации, присланной в сообщении, дачники уже обратились в администрацию Омска, управление МЧС, Росприроднадзор и областное правительство.
В сообщении также отдельно упоминается о поданном в прокуратуру Октябрьского округа заявлении, но, по словам человека, приславшего информацию в редакцию, оно пока находится на рассмотрении. Однако вода продолжает прибывать, и пока дачники ожидают каких-либо мер, последствия от непонятной воды могут стать еще плачевнее.
Автор сообщения отмечает, что затопление водой неизвестного качества нарушает экологические и санитарные нормы. Кроме того, отмечается, что в СНТ есть пожилые люди и дачники с детьми — им затопление из неизвестного источника может причинить особенный вред.