Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине

Теперь немного о ценах: на рынке в Октябрьском округе Омска килограмм абрикосов можно купить в среднем за 180 рублей, столько же придется отдать за нектарины. Килограмм слив обойдется в 95 рублей, яблок — в 140, винограда — в 350, черешни — в 450 или 350, цена будет зависеть от размера и спелости. Розовые помидоры оцениваются в 165 рублей за килограмм, красные сливовидные — в 195, розовые — в 220 рублей.