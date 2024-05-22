Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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С 20 мая садовые маршруты ездят четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, какие направления доступны дачникам региона.
В этом году до СНТ курсируют 29 садовых маршрутов, семь из них являются муниципальными, перевозками занимается пассажирское предприятие № 8:
Организацией 22 межмуниципальных садовых маршрутов занимается министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области:
Напомним, что до некоторых садовых товариществ курсируют теплоходы, они начали работу с 26 апреля.