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Мэр напомнил омичам, какие садовые маршруты будут работать в этом году

Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году

22 мая 2024, 08:39
Фото: 1MI

Мэр напомнил омичам, какие садовые маршруты будут работать в этом году

Всего в этом дачном сезоне автобусы будут ездить в 29 направлениях, муниципальные маршруты обслуживает ПАТП-8, межмуниципальные — министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

С 20 мая садовые маршруты ездят четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, какие направления доступны дачникам региона.

В этом году до СНТ курсируют 29 садовых маршрутов, семь из них являются муниципальными, перевозками занимается пассажирское предприятие № 8:

  • №71 «Ул. Лобкова — СНТ „Шинник“
  • №112 „Ул. Гашека — СНТ „Осташково“
  • №131 „Ул. 20-я Линия — СНТ „Золотое Руно“
  • №139 „Ул. Дружбы — СНТ „Нефтехимик“
  • №141 „Пос. Чкаловский — СНТ „Золотое Руно“
  • №171 „Пос. Чкаловский — СНТ „Осташково“
  • №178 „ПО „Иртыш“ — СНТ „Осташково“

Организацией 22 межмуниципальных садовых маршрутов занимается министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области:

  • № 144 «пос. Солнечный — СНТ „Автомобилист-2“ (Переезд)»
  • № 358 Омск — Сады «Зеленый берег»
  • № 162 «ул. Л. Чайкиной — СНТ „Озерный“
  • № 165 ПО им. Баранова — СНТ „33 км Русско-Полянского тракта“
  • № 185 ПО „Иртыш“ — СНТ „Тепличный-1“ (СНТ „Сибирский садовод-9“)
  • № 140 ул. 21-я Амурская — СНТ „Половинка“
  • № 145 ул. Нефтезаводская — СНТ „Росинка“
  • № 190 пос. Солнечный — СНТ „Авиатор“
  • № 158 ПО им. Баранова — СНТ „Орбита“
  • № 174 ул. Дружбы — СНТ „Кедр“
  • № 111 ул. 21-я Амурская — СНТ „Автомобилист“ (СНТ „Нефтяник-2“)
  • № 161 ул. Володарского — СНТ „33 км Русско-Полянского тракта“
  • № 160 ПО „Иртыш“ — СНТ „33 км Русско-Полянского тракта“
  • № 122 ул. Лобкова — СНТ „33 км Русско-Полянского тракта“
  • № 177 пос. Чкаловский — СНТ „Сыропятский“
  • № 173 ул. Ватутина — СНТ „Заозерный“
  • № 156 ПО „Иртыш“ — СНТ „Кварц“
  • № 169 ул. 20-я Линия — СНТ „Радист-1“
  • № 127 ул. Дергачева — СНТ „Муравушка“
  • № 191 ул. 20-я Линия — СНТ „Правда“
  • № 193 ул. 20-я Линия — СНТ „Сыропятский“
  • № 172 пос. Солнечный — СНТ „Северо-Любинский“

Напомним, что до некоторых садовых товариществ курсируют теплоходы, они начали работу с 26 апреля.

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