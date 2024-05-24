Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В отдел полиции по Азовскому району обратился 58-лений омич. Он рассказал, что с его участка пропали вещи — садовые фонари, лейки, саженцы цветов, полимерные баки и ведра, кашпо, садовый резиновый шланг и пластиковый стул.
На месте сотрудники полиции опросили возможных свидетелей похищения и установили, что к преступлению могут быть причастны соседи мужчины — две женщины 60 и 32 лет. Они были задержаны на рынке неподалеку от СНТ, где они пытались продать похищенное.
Правоохранители вернули омичу его вещи, а также возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), нарушительницам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.