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Две омские дачницы украли у соседа саженцы, чтобы продать их на рынке

Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке

24 мая 2024, 13:36
Фото: 1MI

Две омские дачницы украли у соседа саженцы, чтобы продать их на рынке

В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.

В отдел полиции по Азовскому району обратился 58-лений омич. Он рассказал, что с его участка пропали вещи — садовые фонари, лейки, саженцы цветов, полимерные баки и ведра, кашпо, садовый резиновый шланг и пластиковый стул.

На месте сотрудники полиции опросили возможных свидетелей похищения и установили, что к преступлению могут быть причастны соседи мужчины — две женщины 60 и 32 лет. Они были задержаны на рынке неподалеку от СНТ, где они пытались продать похищенное.

Правоохранители вернули омичу его вещи, а также возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), нарушительницам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Четыре уголовных дела. Омич взламывал замки на дачных участках и крал вещи из домов
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#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Похититель#Дачники#Дача#Новости#Похищение#Дачный сезон#Садовод#Дачник#Сад#Садовое товарищество
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