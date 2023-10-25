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Posted 25 октября, 12:14

Published 25 октября, 12:14

Modified 25 октября, 12:17

Updated 25 октября, 12:17

Иллюстрация

Четыре уголовных дела. Омич взламывал замки на дачных участках и крал вещи из домов

25 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич залезал на чужие дачи, взламывал замки и выносил из домов вещи

Тайные похищения злоумышленник совершал в СНТ «Локомотив», «Тепличный-2» и «Сибирский садовод — 2».

Потерпевшими нарушителя оказались дачники, которые заметили пропажу электроинструментов во время уборки урожая. На всех участках были взломаны замки, чтобы найти причастного, сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и проверили близлежащие дачи.

В результате было установлено, что к серии краж причастен ранее судимый 51-летний житель Ленинского округа. Мужчину оперативники задержали на квартире у сожительницы на проспекте Карла Маркса. На допросе он рассказал, что все имущество сдал в «комиссионку», а деньги успел потратить на алкоголь. Сотрудникам полиции уже удалось изъять из комиссионного магазина часть украденных вещей.

По факту преступлений следователь отдела полиции № 4 возбудил четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Кража#Омск#Омская область#Уголовное дело#Дачники#Дача#Новости#Дачный сезон#Пропажа#Уголовное#Анастасия Баянова#Уголовные дела
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