Четыре уголовных дела. Омич взламывал замки на дачных участках и крал вещи из домов

В результате было установлено, что к серии краж причастен ранее судимый 51-летний житель Ленинского округа. Мужчину оперативники задержали на квартире у сожительницы на проспекте Карла Маркса. На допросе он рассказал, что все имущество сдал в «комиссионку», а деньги успел потратить на алкоголь. Сотрудникам полиции уже удалось изъять из комиссионного магазина часть украденных вещей.