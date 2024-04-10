Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Градоначальник Сергей Шелест рассказал, когда в регионе снова заработают дачные маршруты. По его информации, в этом году автобусы начнут ездить в садовые товарищества с 20 апреля.
Месяц, с 20 апреля по 20 мая, транспорт будет ходить 3 раза в неделю, все лето, до 1 сентября — по 4 раза в неделю. Осенью, до 13 октября, возобновится весеннее расписание. На дачные маршруты выйдет 11 автобусов разной вместимости, для работы на них будут привлекать частных перевозчиков.
Напомним, что недавно омский минтранс искал подрядчиков для обслуживания 21 сезонного маршрута.