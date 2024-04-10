Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты

Месяц, с 20 апреля по 20 мая, транспорт будет ходить 3 раза в неделю, все лето, до 1 сентября — по 4 раза в неделю. Осенью, до 13 октября, возобновится весеннее расписание. На дачные маршруты выйдет 11 автобусов разной вместимости, для работы на них будут привлекать частных перевозчиков.