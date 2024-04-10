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Published Сегодня, 10:54

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Омичам рассказали, когда заработают садовые маршруты

Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты

10 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI

Омичам рассказали, когда заработают садовые маршруты

Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.

Градоначальник Сергей Шелест рассказал, когда в регионе снова заработают дачные маршруты. По его информации, в этом году автобусы начнут ездить в садовые товарищества с 20 апреля.

Месяц, с 20 апреля по 20 мая, транспорт будет ходить 3 раза в неделю, все лето, до 1 сентября — по 4 раза в неделю. Осенью, до 13 октября, возобновится весеннее расписание. На дачные маршруты выйдет 11 автобусов разной вместимости, для работы на них будут привлекать частных перевозчиков.

Напомним, что недавно омский минтранс искал подрядчиков для обслуживания 21 сезонного маршрута.

Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
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#Омск#Омская область#Маршруты#Дачники#Дача#Новости#Дачные маршруты#Дачный маршрут#Дачный сезон#Маршрут#Садовые маршруты#Маршрутная сеть#Анастасия Баянова
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