Осмотрят дома, возместят убытки: как решается проблема затоплений в Осташково

На встрече было объявлено о разработке порядка экстренных мероприятий для отвода воды. Уже завтра утром в Осташково прибудет техника, чтобы оперативно решить возникшую проблему. Однако это лишь временное решение. Власти также работают над созданием комплексной системы отвода воды, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.