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Posted 12 сентября, 02:51

Published 12 сентября, 02:51

Modified 12 сентября, 03:08

Updated 12 сентября, 03:08

Омским дачникам хотят возместить убытки от подтоплений

Осмотрят дома, возместят убытки: как решается проблема затоплений в Осташково

12 сентября 2024, 02:51
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Омским дачникам хотят возместить убытки от подтоплений

На месте планируется разработать комплексную систему водоотведения. Также комиссии пройдутся по домам, сделают фотографии. Это необходимо для фиксации последствий подтоплений.

В садовом массиве Осташково состоялась встреча первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Ушакова и главы Октябрьского округа Дмитрия Котова с дачниками, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за затопления, сообщает «Омский форум». Местные жители выразили недовольство тем, что предпринятые ТГК-11 меры по отводу воды вблизи золоотвала оказались явно недостаточными для предотвращения ущерба.

На встрече было объявлено о разработке порядка экстренных мероприятий для отвода воды. Уже завтра утром в Осташково прибудет техника, чтобы оперативно решить возникшую проблему. Однако это лишь временное решение. Власти также работают над созданием комплексной системы отвода воды, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.

Дмитрий Ушаков заявил, что все дома и участки будут осмотрены для фиксации последствий затопления. Это необходимо для дальнейшей борьбы за возмещение убытков, которые понесли дачники.

Ранее Город55 публиковал фотографии с места затопления в Осташково. В некоторых местах уже вода уже начала цвести.

Сроки установить невозможно: в мэрии Омска сообщили о судьбе затопленного Осташково
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Дачники#Новости#Вода#Дмитрий Ушаков#ТГК-11#Проблемы#Затопление#Осташково
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