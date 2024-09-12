Осмотрят дома, возместят убытки: как решается проблема затоплений в Осташково

Posted 12 сентября, 02:51
Published 12 сентября, 02:51
Modified 12 сентября, 03:08
Updated 12 сентября, 03:08
В садовом массиве Осташково состоялась встреча первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Ушакова и главы Октябрьского округа Дмитрия Котова с дачниками, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за затопления, сообщает «Омский форум». Местные жители выразили недовольство тем, что предпринятые ТГК-11 меры по отводу воды вблизи золоотвала оказались явно недостаточными для предотвращения ущерба.
На встрече было объявлено о разработке порядка экстренных мероприятий для отвода воды. Уже завтра утром в Осташково прибудет техника, чтобы оперативно решить возникшую проблему. Однако это лишь временное решение. Власти также работают над созданием комплексной системы отвода воды, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.
Дмитрий Ушаков заявил, что все дома и участки будут осмотрены для фиксации последствий затопления. Это необходимо для дальнейшей борьбы за возмещение убытков, которые понесли дачники.
Ранее Город55 публиковал фотографии с места затопления в Осташково. В некоторых местах уже вода уже начала цвести.