Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков

Как отметила девушка, дачники уже неоднократно пытались привлечь внимание к этой проблеме — в СНТ приезжали даже представители телевидения. Отметим что, девушка назвала и предположительную причину затопления дачных участков — по ее мнению, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала одной из омских ТЭЦ (к слову, их ожидает масштабный ремонт): отработанную воду могут сбрасывать «в поле» у Осташково — там, по информации девушки, уровень воды гораздо выше.