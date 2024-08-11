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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

иллюстрация

Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков

11 августа 2024, 06:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские дачники из СНТ «Сигнал» пожаловались на затопление их участков водой

На территории СНТ без резиновых сапог никак не обойтись — на улицах и участках омичей вода стоит уже который день. Ситуация за пределами товарищества и того хуже — по словам местных, воды там выше колена.

В редакцию Города55 обратилась владелица одного из участков в садовом товариществе: по ее словам, вода на дачах омичей стоит уже несколько дней подряд. Кроме того, внезапный паводок ведет себя непредсказуемо: не так давно уровень воды поднялся, даже несмотря на отсутствие осадков.

Как отметила девушка, дачники уже неоднократно пытались привлечь внимание к этой проблеме — в СНТ приезжали даже представители телевидения. Отметим что, девушка назвала и предположительную причину затопления дачных участков — по ее мнению, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала одной из омских ТЭЦ (к слову, их ожидает масштабный ремонт): отработанную воду могут сбрасывать «в поле» у Осташково — там, по информации девушки, уровень воды гораздо выше.

Также можно добавить, что в сообщении, опубликованном девушкой в социальных сетях, многие участники обсуждений отметили похожую ситуацию и в других садовых товариществах — комментаторы сообщают о наличии воды на участках в СНТ «Электромера» и «Полет-2».

Фото, приложенные очевидицей к своему сообщениюФото, приложенные очевидицей к своему сообщению
Фото, приложенные очевидицей к своему сообщениюФото, приложенные очевидицей к своему сообщению
Фото, приложенные очевидицей к своему сообщениюФото, приложенные очевидицей к своему сообщению
Фото, приложенные очевидицей к своему сообщениюФото, приложенные очевидицей к своему сообщению
Фото, приложенные очевидицей к своему сообщению
Фото: Интернет-сообщество " Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» в социальной сети «ВКонтакте»

Редакция Города55 обратилась в «Омск РТС» за оперативным комментарием, однако раскрывать какие-либо подробности корреспонденту не стали, попросив оформить официальный запрос.

В похожей ситуации оказались и жители микрорайона «Загородный»: 6 августа они сообщили, что их микрорайон топит канализационными стоками уже две недели — по данным водоканала, причиной подтопления стал выход из строя насосов.

Ранее Город55 сообщал об обстановке в Усть-Ишимском районе, серьезно пострадавшем от паводка в конце весны: в минувшую субботу глава Омского района, Геннадий Долматов, поделился снимками деревни Ашеваны, сделанными с квадрокоптера — кое-где в населенном пункте еще стоит вода.

Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе
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#Илья Скобин#Омск#Паводок#Дачники#Новости#Вода#Омск РТС#ТЭЦ#Подтопление#Затопление#Садовые участки
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