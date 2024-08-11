Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В редакцию Города55 обратилась владелица одного из участков в садовом товариществе: по ее словам, вода на дачах омичей стоит уже несколько дней подряд. Кроме того, внезапный паводок ведет себя непредсказуемо: не так давно уровень воды поднялся, даже несмотря на отсутствие осадков.
Как отметила девушка, дачники уже неоднократно пытались привлечь внимание к этой проблеме — в СНТ приезжали даже представители телевидения. Отметим что, девушка назвала и предположительную причину затопления дачных участков — по ее мнению, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала одной из омских ТЭЦ (к слову, их ожидает масштабный ремонт): отработанную воду могут сбрасывать «в поле» у Осташково — там, по информации девушки, уровень воды гораздо выше.
Также можно добавить, что в сообщении, опубликованном девушкой в социальных сетях, многие участники обсуждений отметили похожую ситуацию и в других садовых товариществах — комментаторы сообщают о наличии воды на участках в СНТ «Электромера» и «Полет-2».
Редакция Города55 обратилась в «Омск РТС» за оперативным комментарием, однако раскрывать какие-либо подробности корреспонденту не стали, попросив оформить официальный запрос.
В похожей ситуации оказались и жители микрорайона «Загородный»: 6 августа они сообщили, что их микрорайон топит канализационными стоками уже две недели — по данным водоканала, причиной подтопления стал выход из строя насосов.
Ранее Город55 сообщал об обстановке в Усть-Ишимском районе, серьезно пострадавшем от паводка в конце весны: в минувшую субботу глава Омского района, Геннадий Долматов, поделился снимками деревни Ашеваны, сделанными с квадрокоптера — кое-где в населенном пункте еще стоит вода.