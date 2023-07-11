Если говорить о визуальном определении готовности корнеплодов к сбору, то это можно сделать по ботве — как только она меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать собирать урожай в огороде. Однако необходимо учитывать, что листья в саду и огороде могут желтеть и сохнуть также в засушливую погоду.