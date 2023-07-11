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Время собирать урожай у жителей Омской области: особенности региона

11 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI
Время собирать урожай у жителей Омской области: особенности региона
Многие люди в Омской области, как и жители других регионов страны, имеют дачные участки, на которых выращивают овощи и фрукты для собственного потребления. И нередко начинающих дачников интересует вопрос, когда можно начинать сбор урожая в саду и огороде в 2023 году. Подробнее читайте в статье.

Омская область территориально расположена в Западной Сибири, и климат там континентальный. Зима здесь холодная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, а лето жаркое, с большим количеством солнечных дней и ветрами-суховеями, которые сушат почву и опаляют листья растений. Нередки и пыльные бури.

Таким образом, с учетом особенностей климата для выращивания в личном саду и огороде подойдут специально адаптированные (районированные) сорта растений. Например, яблони «барнаульское раннее», «мелба», «налив исетский», «уральское наливное» и др. А из сортов груш можно выбрать сорта «уралочка», «феерия» и «красуля».

Что же касается времени сбора урожая, то опытные дачники определяют готовность овощей и плодов к сбору на глаз, а также в большинстве случаев стараются придерживаться дат, указанных в лунном календаре. Считается, что овощи или плоды, собранные на убывающую луну, дольше хранятся, так как движение соков в растениях в это время замедляется.

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год

Если говорить о визуальном определении готовности корнеплодов к сбору, то это можно сделать по ботве — как только она меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать собирать урожай в огороде. Однако необходимо учитывать, что листья в саду и огороде могут желтеть и сохнуть также в засушливую погоду.

С приблизительными периодами начала сбора урожая на огороде в Омской области можно ознакомиться в таблице ниже. При этом нужно понимать, что сроки сбора урожая на огороде для овощей в открытом грунте и теплице, как правило, различаются.

Овощи Месяцы сбора урожая
Июнь Июль Август Сентябрь
Огурцы - с II декады - -
Морковь - - с II декады -
Капуста - - - с III декады
Картофель - - с II декады -
Чеснок - - с II декады с II декады
Лук - с III декады весь месяц -
Порей - - - с II декады
Тыква - - - с II декады
Кабачки - с III декады - -
Перец - - с II декады -
Свекла - - с III декады -
Помидоры - - с I декады -
Зелень с II декады - - -
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 годСбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Фото: 1MI

Сбор урожая в саду по месяцам

Готовность плодов к сбору в саду также в ряде случаев можно определить по внешнему виду. В частности, виноград должен быть на вкус не кислым, его плодоножка на ощупь — твердой (одеревеневшей), косточки должны иметь коричневый цвет и легко отделяться от мякоти. Яблоки должны быть мягкими, а их вкус — сладким или терпким, в зависимости от сорта.

Из таблицы ниже вы узнаете приблизительные сроки сбора урожая фруктов и ягод в саду.

Фрукты и ягоды Месяцы сбора урожая
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Яблоки - - с II декады - - -
Груши - - с III декады - - -
Вишня - с III декады - - - -
Слива - - с III декады - - -
Абрикосы - - с II декады - - -
Виноград - - - с II декады - -
Смородина - с II декады - - - -
Крыжовник - - с II декады - - -
Облепиха - - с II декады - - -
Клубника с III декады - - - - -
Малина - с I декады - - - -
Калина - - - - - с III декады
Сбор урожая в саду по месяцамСбор урожая в саду по месяцам
Сбор урожая в саду по месяцам
Фото: 1MI

Подготовка погреба для хранения

Для того чтобы сохранить урожай после сбора в саду и огороде, а также семена для посадки весной как можно дольше, погреб необходимо специальным образом подготовить: проветрить, очистить, высушить и продезинфицировать, а также в ряде случаев дополнительно утеплить.

Дезинфекцию помещения для хранения фруктов и овощей после сбора в саду и огороде можно провести с помощью насыщенного раствора калиевой соли марганцовой кислоты (марганцовки), окуривания серой, побелки стен известковым составом с добавлением медного купороса и других антибактериальных средств.

Перед размещением в погребе на хранение овощей и фруктов после сбора в саду и огороде нужно также обследовать стены овощехранилища на предмет повреждений и продумать защиту урожая из сада и огорода от вредителей.

Для утепления погреба подойдет пенопласт. Либо ящики с урожаем из сада и огорода можно обложить соломой (сеном), но так, чтобы оставалась возможность доступа свежего воздуха, иначе может начаться гниение. Кроме того, урожай из сада и урожай с огорода нужно хранить отдельно, поэтому следует обустроить в погребе обособленные отсеки.

Как хранить урожай, если нет погреба

Если соорудить полноценный погреб нет возможности, урожай из собственного сада и огорода можно сохранить просто в яме, выкопанной в земле на участке. В этом случае помещенные туда овощи закрываются сверху соломой и засыпаются землей.

Кроме того, для хранения урожая после сбора в саду и огороде подойдет балкон или подвал в гараже. При этом важно следить, чтобы температура в импровизированном хранилище не опускалась ниже 2-3 градусов тепла.

Способы хранения основных культур

Чтобы сохранить урожай после сбора в саду и огороде свежим на протяжении длительного времени, нужно при размещении овощей и плодов на хранение придерживаться нескольких простых правил.

В частности, корнеплоды после сбора в огороде нужно хранить при температуре 2-4 градуса тепла в упаковке из натуральных материалов. Овощи обязательно должны быть сухими и неповрежденными, а листья и ботву нужно удалить.

Лук-репку и чеснок после сбора в огороде тоже желательно тщательно просушить. Луковицы хранятся в помещении с хорошей вентиляцией при температуре от 0 до 3 градусов ниже нуля и влажности 75-80%.

Капусту же помещают на хранение при температуре от +1 до -1 градуса и влажности в пределах 85-95%. Сбор кабачков же для зимнего хранения производится с грядок огорода до полного созревания. Их подсушивают и раскладывают так, чтобы они не касались друг друга.

Что же касается яблок из собственного сада, то их после после сбора нужно убрать в прохладное затененное место, чтобы они не начали портиться на солнце. Плоды не должны иметь повреждений, а плодоножку следует оставить. Хранят плоды из своего сада в ящиках или коробках переложенными соломой при температуре плюс 1-2 градуса.

#Омск#Садовод#Дачники#Дача
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