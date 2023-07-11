Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Омская область территориально расположена в Западной Сибири, и климат там континентальный. Зима здесь холодная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, а лето жаркое, с большим количеством солнечных дней и ветрами-суховеями, которые сушат почву и опаляют листья растений. Нередки и пыльные бури.
Таким образом, с учетом особенностей климата для выращивания в личном саду и огороде подойдут специально адаптированные (районированные) сорта растений. Например, яблони «барнаульское раннее», «мелба», «налив исетский», «уральское наливное» и др. А из сортов груш можно выбрать сорта «уралочка», «феерия» и «красуля».
Что же касается времени сбора урожая, то опытные дачники определяют готовность овощей и плодов к сбору на глаз, а также в большинстве случаев стараются придерживаться дат, указанных в лунном календаре. Считается, что овощи или плоды, собранные на убывающую луну, дольше хранятся, так как движение соков в растениях в это время замедляется.
Если говорить о визуальном определении готовности корнеплодов к сбору, то это можно сделать по ботве — как только она меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать собирать урожай в огороде. Однако необходимо учитывать, что листья в саду и огороде могут желтеть и сохнуть также в засушливую погоду.
С приблизительными периодами начала сбора урожая на огороде в Омской области можно ознакомиться в таблице ниже. При этом нужно понимать, что сроки сбора урожая на огороде для овощей в открытом грунте и теплице, как правило, различаются.
|Овощи
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Огурцы
|-
|с II декады
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|с II декады
|-
|Капуста
|-
|-
|-
|с III декады
|Картофель
|-
|-
|с II декады
|-
|Чеснок
|-
|-
|с II декады
|с II декады
|Лук
|-
|с III декады
|весь месяц
|-
|Порей
|-
|-
|-
|с II декады
|Тыква
|-
|-
|-
|с II декады
|Кабачки
|-
|с III декады
|-
|-
|Перец
|-
|-
|с II декады
|-
|Свекла
|-
|-
|с III декады
|-
|Помидоры
|-
|-
|с I декады
|-
|Зелень
|с II декады
|-
|-
|-
Готовность плодов к сбору в саду также в ряде случаев можно определить по внешнему виду. В частности, виноград должен быть на вкус не кислым, его плодоножка на ощупь — твердой (одеревеневшей), косточки должны иметь коричневый цвет и легко отделяться от мякоти. Яблоки должны быть мягкими, а их вкус — сладким или терпким, в зависимости от сорта.
Из таблицы ниже вы узнаете приблизительные сроки сбора урожая фруктов и ягод в саду.
|Фрукты и ягоды
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Яблоки
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|Груши
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|Вишня
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|Слива
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|Абрикосы
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|Виноград
|-
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|Смородина
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|-
|Крыжовник
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|Облепиха
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|Клубника
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|-
|Малина
|-
|с I декады
|-
|-
|-
|-
|Калина
|-
|-
|-
|-
|-
|с III декады
Для того чтобы сохранить урожай после сбора в саду и огороде, а также семена для посадки весной как можно дольше, погреб необходимо специальным образом подготовить: проветрить, очистить, высушить и продезинфицировать, а также в ряде случаев дополнительно утеплить.
Дезинфекцию помещения для хранения фруктов и овощей после сбора в саду и огороде можно провести с помощью насыщенного раствора калиевой соли марганцовой кислоты (марганцовки), окуривания серой, побелки стен известковым составом с добавлением медного купороса и других антибактериальных средств.
Перед размещением в погребе на хранение овощей и фруктов после сбора в саду и огороде нужно также обследовать стены овощехранилища на предмет повреждений и продумать защиту урожая из сада и огорода от вредителей.
Для утепления погреба подойдет пенопласт. Либо ящики с урожаем из сада и огорода можно обложить соломой (сеном), но так, чтобы оставалась возможность доступа свежего воздуха, иначе может начаться гниение. Кроме того, урожай из сада и урожай с огорода нужно хранить отдельно, поэтому следует обустроить в погребе обособленные отсеки.
Если соорудить полноценный погреб нет возможности, урожай из собственного сада и огорода можно сохранить просто в яме, выкопанной в земле на участке. В этом случае помещенные туда овощи закрываются сверху соломой и засыпаются землей.
Кроме того, для хранения урожая после сбора в саду и огороде подойдет балкон или подвал в гараже. При этом важно следить, чтобы температура в импровизированном хранилище не опускалась ниже 2-3 градусов тепла.
Чтобы сохранить урожай после сбора в саду и огороде свежим на протяжении длительного времени, нужно при размещении овощей и плодов на хранение придерживаться нескольких простых правил.
В частности, корнеплоды после сбора в огороде нужно хранить при температуре 2-4 градуса тепла в упаковке из натуральных материалов. Овощи обязательно должны быть сухими и неповрежденными, а листья и ботву нужно удалить.
Лук-репку и чеснок после сбора в огороде тоже желательно тщательно просушить. Луковицы хранятся в помещении с хорошей вентиляцией при температуре от 0 до 3 градусов ниже нуля и влажности 75-80%.
Капусту же помещают на хранение при температуре от +1 до -1 градуса и влажности в пределах 85-95%. Сбор кабачков же для зимнего хранения производится с грядок огорода до полного созревания. Их подсушивают и раскладывают так, чтобы они не касались друг друга.
Что же касается яблок из собственного сада, то их после после сбора нужно убрать в прохладное затененное место, чтобы они не начали портиться на солнце. Плоды не должны иметь повреждений, а плодоножку следует оставить. Хранят плоды из своего сада в ящиках или коробках переложенными соломой при температуре плюс 1-2 градуса.