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Published Сегодня, 06:18

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иллюстрация

Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников

21 февраля 2024, 06:18
Фото: Город55
иллюстрация

Омские рецидивисты предстанут перед судом за кражи у дачников

Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.

В Омске утвердили обвинительное заключение в отношении 2-х ранее судимых омичей. Их обвиняют в краже имущества дачников (чч. 2-3 ст. 158 УК РФ).

С апреля по май 2023 года они украли более 82 тысяч рублей у 7 дачников. К слову, омичи действовали с еще одним сообщником, однако дело закрыли после его смерти. А другого взяли под стражу на время следствия.

Свою вину обвиняемые признают лишь частично. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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