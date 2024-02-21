Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Омске утвердили обвинительное заключение в отношении 2-х ранее судимых омичей. Их обвиняют в краже имущества дачников (чч. 2-3 ст. 158 УК РФ).
С апреля по май 2023 года они украли более 82 тысяч рублей у 7 дачников. К слову, омичи действовали с еще одним сообщником, однако дело закрыли после его смерти. А другого взяли под стражу на время следствия.
Свою вину обвиняемые признают лишь частично. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.