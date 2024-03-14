Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня

Жители Амурского поселка рассказали о жутком инциденте. На 3-м Амурском проезде неизвестный поджег собачьи будки, из-за чего без дома остались бродячие собаки. Всего будок было три, одну из них огонь смог полностью уничтожить. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя. Кроме того, по его мнению, животные угрожали его семье и соседям.