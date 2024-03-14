Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Новость №1. Полицейские задержали омича, который поджигал будки для бездомных собак
Жители Амурского поселка рассказали о жутком инциденте. На 3-м Амурском проезде неизвестный поджег собачьи будки, из-за чего без дома остались бродячие собаки. Всего будок было три, одну из них огонь смог полностью уничтожить. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя. Кроме того, по его мнению, животные угрожали его семье и соседям.
Новость №2. В «Яндекс Такси» могут ввести новые правила, касающиеся тех, кто любит отменять заказы
«Яндекс. Такси» стремится к тому, чтобы уменьшить количество отмен заказов без необходимости, поэтому хочет ввести новые правила для пассажиров. Об этом омичам рассказали в пресс-службе компании. Новый алгоритм «Яндекс. Такси» будет учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя, то есть, машина скорее приедет к тому человеку, который реже отменяет заказы.
Новость №3. В выходные омичей ждет долгожданное потепление
Согласно прогнозам сервиса Ventusky, в предстоящие выходные омичам стоит ожидать потепление. Так, например, в субботу воздух прогреется до +1°C, а в воскресенье — до +4°C. В некоторых районах возможны гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и гололедица. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале.