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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:38

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Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня

14 марта 2024, 14:38
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Полицейские задержали омича, который поджигал будки для бездомных собак

Жители Амурского поселка рассказали о жутком инциденте. На 3-м Амурском проезде неизвестный поджег собачьи будки, из-за чего без дома остались бродячие собаки. Всего будок было три, одну из них огонь смог полностью уничтожить. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя. Кроме того, по его мнению, животные угрожали его семье и соседям.

Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции
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Новость №2. В «Яндекс Такси» могут ввести новые правила, касающиеся тех, кто любит отменять заказы

«Яндекс. Такси» стремится к тому, чтобы уменьшить количество отмен заказов без необходимости, поэтому хочет ввести новые правила для пассажиров. Об этом омичам рассказали в пресс-службе компании. Новый алгоритм «Яндекс. Такси» будет учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя, то есть, машина скорее приедет к тому человеку, который реже отменяет заказы.

Борьба с ростом цен. Омичей предупредили о новом наказании за отмену заказов в такси
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Новость №3. В выходные омичей ждет долгожданное потепление

Согласно прогнозам сервиса Ventusky, в предстоящие выходные омичам стоит ожидать потепление. Так, например, в субботу воздух прогреется до +1°C, а в воскресенье — до +4°C. В некоторых районах возможны гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и гололедица. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале.

Выходные в Омской области начнутся с потепления до +4 градусов и первого дождя
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