Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак

Инцидент произошел в Кировском округе вчера, 3 марта. 16-летняя омичка направлялась на автогонки, но по пути ее окружила стая бездомных собак. Спасаясь от животных, девушка залезла на дерево, но слезть с полутораметровой высоты уже не смогла и решила позвонить в полицию.