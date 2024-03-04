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Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак

4 марта 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
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Сотрудники Росгвардии спасли омичку, которую загнали на дерево бездомные собаки

Инцидент произошел вчера. 16-летняя девушка направлялась на спортивное мероприятие, но оказалась на дереве, спасаясь от животных.

Инцидент произошел в Кировском округе вчера, 3 марта. 16-летняя омичка направлялась на автогонки, но по пути ее окружила стая бездомных собак. Спасаясь от животных, девушка залезла на дерево, но слезть с полутораметровой высоты уже не смогла и решила позвонить в полицию.

Ей на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Они сняли омичку с дерева и угостили горячим чаем в служебном автомобиле. Как выяснилось, потерпевшая плохо ориентировалась в местности и решила сократить путь до места назначения, к сожалению, не очень удачно.

После спасения росгвардейцы передали девушку родителям, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.

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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Собака#Бездомные животные#Безнадзорные животные#Анастасия Баянова#Агрессивное поведение
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