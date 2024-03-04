Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Инцидент произошел в Кировском округе вчера, 3 марта. 16-летняя омичка направлялась на автогонки, но по пути ее окружила стая бездомных собак. Спасаясь от животных, девушка залезла на дерево, но слезть с полутораметровой высоты уже не смогла и решила позвонить в полицию.
Ей на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Они сняли омичку с дерева и угостили горячим чаем в служебном автомобиле. Как выяснилось, потерпевшая плохо ориентировалась в местности и решила сократить путь до места назначения, к сожалению, не очень удачно.
После спасения росгвардейцы передали девушку родителям, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.