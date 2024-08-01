Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Новость №1. «Кедр» вернул муниципалитету землю в омском парке 30 лет ВЛКСМ
Зампрокурора Омской области попросил обязать компанию «Кедр» вернуть депимущества земельный участок, который был взят в аренду в 2019 году для строительства торгово-развлекательного комплекса. Выяснилось, что «Кедр» и городская администрация уже договорились о расторжении договора аренды и подписали акт приема-передачи участка. При этом земля еще не могла вернуться в распоряжение муниципалитета из-за обеспечительных мер. Учитывая всю имеющуюся информацию, суд эти меры отметил.
Новость №2. В Омске собака спрыгнула с балкона, пытаясь спастись от жары, и погибла
Сегодня утром на Левом берегу Омска с балкона многоэтажки выпала собака. По словам очевидцев, там пса заперли хозяева, а сами, тем временем, ушли из дома. Спасаясь от жары, собака спрыгнула с шестого этажа и получила смертельные травмы. Сейчас по этому факту проводит проверку полиция.
Новость №3. Фудблогер из Москвы побывал в омских заведениях общепита
На канале блогера Макса Брандта появилось видео про гастрономический тур по популярным заведениям Омска. Больше всего в местных ресторанах ему понравилось обслуживание и вежливые официанты, но в еде он заметил «шероховатости и недочеты». Во время поездки фудблогер посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерию «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и другие заведения, а также попробовал знаменитые беляши у Политеха.