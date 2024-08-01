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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

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Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня

1 августа 2024, 14:36
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Кедр» вернул муниципалитету землю в омском парке 30 лет ВЛКСМ

Зампрокурора Омской области попросил обязать компанию «Кедр» вернуть депимущества земельный участок, который был взят в аренду в 2019 году для строительства торгово-развлекательного комплекса. Выяснилось, что «Кедр» и городская администрация уже договорились о расторжении договора аренды и подписали акт приема-передачи участка. При этом земля еще не могла вернуться в распоряжение муниципалитета из-за обеспечительных мер. Учитывая всю имеющуюся информацию, суд эти меры отметил.

ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
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Новость №2. В Омске собака спрыгнула с балкона, пытаясь спастись от жары, и погибла

Сегодня утром на Левом берегу Омска с балкона многоэтажки выпала собака. По словам очевидцев, там пса заперли хозяева, а сами, тем временем, ушли из дома. Спасаясь от жары, собака спрыгнула с шестого этажа и получила смертельные травмы. Сейчас по этому факту проводит проверку полиция.

Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла
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Новость №3. Фудблогер из Москвы побывал в омских заведениях общепита

На канале блогера Макса Брандта появилось видео про гастрономический тур по популярным заведениям Омска. Больше всего в местных ресторанах ему понравилось обслуживание и вежливые официанты, но в еде он заметил «шероховатости и недочеты». Во время поездки фудблогер посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерию «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и другие заведения, а также попробовал знаменитые беляши у Политеха.

Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха
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