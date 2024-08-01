Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня

На канале блогера Макса Брандта появилось видео про гастрономический тур по популярным заведениям Омска. Больше всего в местных ресторанах ему понравилось обслуживание и вежливые официанты, но в еде он заметил «шероховатости и недочеты». Во время поездки фудблогер посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерию «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и другие заведения, а также попробовал знаменитые беляши у Политеха.