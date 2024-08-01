Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла

В полиции сообщили, что перед падением пес долго скулил, вероятно, пытаясь привлечь внимание, но когда жильцы поняли, откуда исходит звук, было уже поздно. Сейчас по факту гибели домашнего животного проводится проверка, устанавливаются личности его владельцев, пишет «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД. Известно, что хозяева не были владельцами квартиры, а снимали ее.