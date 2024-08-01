Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сегодня утром с балкона жилого дома №3 по улице Степанца спрыгнула собака, сообщения об этом начали распространяться в городских пабликах. По словам очевидцев, пса заперли на балконе хозяева, а сами, тем временем, ушли из дома.
Спасаясь от жары, собака спрыгнула с шестого этажа и получила серьезные травмы. К сожалению, ее спасти не удалось.
В полиции сообщили, что перед падением пес долго скулил, вероятно, пытаясь привлечь внимание, но когда жильцы поняли, откуда исходит звук, было уже поздно. Сейчас по факту гибели домашнего животного проводится проверка, устанавливаются личности его владельцев, пишет «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД. Известно, что хозяева не были владельцами квартиры, а снимали ее.