Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку

Жалоба омичей появилась в городском паблике «Инцидент Омск». По словам жителей домов №10 и 8 на улице Сулеймана Стальского, на территории их дворов уже более пяти лет живет стая агрессивных собак. Они кусают людей и лают на прохожих, по этой причине местные опасаются отпускать детей гулять.