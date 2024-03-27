Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жалоба омичей появилась в городском паблике «Инцидент Омск». По словам жителей домов №10 и 8 на улице Сулеймана Стальского, на территории их дворов уже более пяти лет живет стая агрессивных собак. Они кусают людей и лают на прохожих, по этой причине местные опасаются отпускать детей гулять.
Жильцы отмечают, что неоднократно писали заявления на отлов в КТОС, однако в комитете им пояснили, что собак отловить не могут, так как они убегают, и предложили чипирование.
Недавно во дворе одного из домов произошел неприятный инцидент. Псы напали на 9-летнюю девочку.
«Просто вышла во двор гулять! На ребенка налетели 3 собаки, облаяли, одна прокусила ножку! Теперь лечим раны, ставим агрессивные уколы, стараемся справиться с испугом!» — написал автор поста.
Происшествием заинтересовалась прокуратура Ленинского округа. Правоохранители уже начали проверку, в ходе которой дадут оценку должностных лиц органов местного самоуправления.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.