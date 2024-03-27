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Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку

27 марта 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку во дворе дома

Инцидент случился на улице Сулеймана Стальского, по словам местных, рядом с жилыми домами не первый год обитает стая агрессивных псов.

Жалоба омичей появилась в городском паблике «Инцидент Омск». По словам жителей домов №10 и 8 на улице Сулеймана Стальского, на территории их дворов уже более пяти лет живет стая агрессивных собак. Они кусают людей и лают на прохожих, по этой причине местные опасаются отпускать детей гулять.

Жильцы отмечают, что неоднократно писали заявления на отлов в КТОС, однако в комитете им пояснили, что собак отловить не могут, так как они убегают, и предложили чипирование.

Недавно во дворе одного из домов произошел неприятный инцидент. Псы напали на 9-летнюю девочку.

«Просто вышла во двор гулять! На ребенка налетели 3 собаки, облаяли, одна прокусила ножку! Теперь лечим раны, ставим агрессивные уколы, стараемся справиться с испугом!» — написал автор поста.
Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»

Происшествием заинтересовалась прокуратура Ленинского округа. Правоохранители уже начали проверку, в ходе которой дадут оценку должностных лиц органов местного самоуправления.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: СУ СКР по Омской области
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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Собака#Животное#Бездомные животные#Укусила собака#Безнадзорные животные#Анастасия Баянова#Агрессивное поведение
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