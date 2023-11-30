«Красивая и любопытная». В гости к жителям Омской области снова пришла лиса

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сообщение о необычном госте появилось на официальной странице газеты «Тарское Прииртышье». Жительница Знаменского района засняла на видео лису, которая гуляла рядом с жилым домом и любопытно заглядывала в окна.
«Сегодня утром был такой чудесный момент! На пороге нашего дома в селе Знаменском появилась лисичка! Она такая красивая и любопытная, просто очарование! Немного страшновато, но так интересно наблюдать за ней из окна», — рассказала местная жительница.
Напомним, что недавно лиса посетила Тару. По словам очевидцев, тогда она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами. Однако несмотря на безобидный вид дикого животного, не стоит забывать, что контактировать с ним опасно.