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Лиса снова пришла в гости к жителям Омской области

«Красивая и любопытная». В гости к жителям Омской области снова пришла лиса

30 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI

Лиса снова пришла в гости к жителям Омской области

На этот раз ее заметили в Знаменском районе.

Сообщение о необычном госте появилось на официальной странице газеты «Тарское Прииртышье». Жительница Знаменского района засняла на видео лису, которая гуляла рядом с жилым домом и любопытно заглядывала в окна.

«Сегодня утром был такой чудесный момент! На пороге нашего дома в селе Знаменском появилась лисичка! Она такая красивая и любопытная, просто очарование! Немного страшновато, но так интересно наблюдать за ней из окна», — рассказала местная жительница.

Напомним, что недавно лиса посетила Тару. По словам очевидцев, тогда она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами. Однако несмотря на безобидный вид дикого животного, не стоит забывать, что контактировать с ним опасно.

Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
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#Омск#Омская область#Животные#Новости#Животное#Дикие животные#Безнадзорные животные#Лиса#Анастасия Баянова
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