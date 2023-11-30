«Красивая и любопытная». В гости к жителям Омской области снова пришла лиса

Напомним, что недавно лиса посетила Тару. По словам очевидцев, тогда она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами. Однако несмотря на безобидный вид дикого животного, не стоит забывать, что контактировать с ним опасно.