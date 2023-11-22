Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня

В издании «Омский вестник» опубликовали статистику по ветхому жилищному фонду в Омской области за последние шесть лет. Так, с 2017 по 2023 годы 67,9 тысяч кв м жилья получили статус аварийных. Кроме того, в издании опубликован текст государственной программы «Развитие ЖКК и энергетики», в котором указывается, что жилищно-коммунальный комплекс региона находится в кризисном состоянии из-за недостатка финансирования. По последней информации властей, в потенциально опасных квартирах и домах проживает порядка 3,7 тысяч человек.