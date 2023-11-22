Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новость №1. Жители Тары увидели в городе необычного гостя — лису
Видео и фотографии путешествий лисы по городу начали распространяться в соцсетях еще вчера. Местные жители рассказали, что она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами. Сообщения о необычном госте города прокомментировали и в районной администрации. Тарчан предупредили об опасности контакта с дикими животными и посоветовали хозяевам домашних питомцев провести профилактическую вакцинацию против бешенства.
Новость №2. Омскую область в декабре накроют магнитные бури
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже в начале следующего месяца Омскую область снова накроют магнитные бури уровня G1 (слабая буря). Это произойдет 5 и 17 декабря, но магнитосфера также будет оставаться возбужденной 6 и 19 декабря. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице, сонливости или других симптомах.
Новость №3. Почти четыре тысячи жителей Омской области ждут расселения из аварийного жилья
В издании «Омский вестник» опубликовали статистику по ветхому жилищному фонду в Омской области за последние шесть лет. Так, с 2017 по 2023 годы 67,9 тысяч кв м жилья получили статус аварийных. Кроме того, в издании опубликован текст государственной программы «Развитие ЖКК и энергетики», в котором указывается, что жилищно-коммунальный комплекс региона находится в кризисном состоянии из-за недостатка финансирования. По последней информации властей, в потенциально опасных квартирах и домах проживает порядка 3,7 тысяч человек.