Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
9 июля в отлов омского муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. В организации рассказали, что сначала он ходил кругами по парковке, а через несколько часов уже мог передвигаться только ползком.
Во время осмотра врачи выявили на теле собаки несколько рваных загнивших ран, запущенный отит и обезвоживание, общее состояние пса было критическим. Несмотря на сложности, лечение принесло результат. Спустя несколько дней он начал ходить и хорошо есть.
«Капаем, обрабатываем раны, ставим антибиотики и все необходимое. Очень просим репостов, возможно он потерялся и его ищут. Не хочется верить, что от старичка намеренно избавились…» — обратились к омичам в приюте.
Напомним, что ранее сотрудники муниципального приюта спасли собаку с шурупом в лапе, с просьбой о помощи в организацию обратилась неравнодушная женщина. Кроме того, ренген показал, что в теле животного находилась пуля.