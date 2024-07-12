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В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку

Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку

12 июля 2024, 09:41
Фото: 1MI

В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку

В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.

9 июля в отлов омского муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. В организации рассказали, что сначала он ходил кругами по парковке, а через несколько часов уже мог передвигаться только ползком.

Во время осмотра врачи выявили на теле собаки несколько рваных загнивших ран, запущенный отит и обезвоживание, общее состояние пса было критическим. Несмотря на сложности, лечение принесло результат. Спустя несколько дней он начал ходить и хорошо есть.

«Капаем, обрабатываем раны, ставим антибиотики и все необходимое. Очень просим репостов, возможно он потерялся и его ищут. Не хочется верить, что от старичка намеренно избавились…» — обратились к омичам в приюте.

Напомним, что ранее сотрудники муниципального приюта спасли собаку с шурупом в лапе, с просьбой о помощи в организацию обратилась неравнодушная женщина. Кроме того, ренген показал, что в теле животного находилась пуля.

«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
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