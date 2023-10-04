Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Иллюстрация

Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске

4 октября 2023, 03:27
Фото: 1MI
Иллюстрация
В регионе утвердили новые нормативы по обращению с бродячими животными.

В Главном управлении ветеринарии Омской области утвердили новые нормативы по обращению с бездомными животными. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.

Так, отлов и транспортировка одного бродячего животного обойдется бюджету в 2045 рублей. Содержание питомца в муниципальном приюте будет стоить 77 рублей в день.

Если же собаку или кошку невозможно будет вернуть на прежнее место обитания, то животное будет содержаться в приюте до своей смерти, либо пока не найдется новый владелец. В таком случае содержание обойдется в 71 рубль в день.

Стерилизация и маркировка специальной меткой будет стоить 2806 рублей. Возврат животного на прежнее место обитания — 460 рублей.

Стоимость усыпления составит 1463 рубля. Процедуру проводят, если у животного тяжелая неизлечимая болезнь или травма несовместимая с жизнью. Утилизация трупа одного животного будет стоить 179 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске бездомный пес породы хаски захватил мастерскую по обработке камня и запретил сотрудникам работать. Пришлось вызвать службу отлова.

Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Животные#Управление ветеринарии#Бездомные животные#Ветеринар#Евгений Игишев#Безнадзорные животные
Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Вчера, 02:20
Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье
Сегодня, 05:05
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Вчера, 07:26