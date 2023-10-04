Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Главном управлении ветеринарии Омской области утвердили новые нормативы по обращению с бездомными животными. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.
Так, отлов и транспортировка одного бродячего животного обойдется бюджету в 2045 рублей. Содержание питомца в муниципальном приюте будет стоить 77 рублей в день.
Если же собаку или кошку невозможно будет вернуть на прежнее место обитания, то животное будет содержаться в приюте до своей смерти, либо пока не найдется новый владелец. В таком случае содержание обойдется в 71 рубль в день.
Стерилизация и маркировка специальной меткой будет стоить 2806 рублей. Возврат животного на прежнее место обитания — 460 рублей.
Стоимость усыпления составит 1463 рубля. Процедуру проводят, если у животного тяжелая неизлечимая болезнь или травма несовместимая с жизнью. Утилизация трупа одного животного будет стоить 179 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омске бездомный пес породы хаски захватил мастерскую по обработке камня и запретил сотрудникам работать. Пришлось вызвать службу отлова.