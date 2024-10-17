Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня

Posted 17 октября, 14:14
Published 17 октября, 14:14
Modified 17 октября, 14:18
Updated 17 октября, 14:18
Новость №1. Омичи жалуются на выбросы вредных веществ во время НМУ
Жители некоторых районов города вновь столкнулись с обилием выбросов. Сегодня омичи жаловались на слишком загрязненный воздух в городке Нефтяников, микрорайоне «Прибрежный» и в центре города. При этом со вчерашнего вечера в регионе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, во время которого предприятиям необходимо снижать количество выбрасываемых веществ.
Новость №2. Жители Омска обнаружили зайца на улице Ленина
Вчера вечером омичи заметили в центре города неожиданного гостя — по лестнице в районе улицы Ленина прыгал заяц. Появление дикого животного вызвало немалый интерес у жителей Омска, люди начали задаваться вопросами, как заяц оказался здесь и как долго он пробудет в городских джунглях.
Новость №3. В октябре у омского «Континента» поставили новогоднюю елку
Торговый центр «Континент» решил не изменять своим традициям и установить новогоднюю елку более чем за два месяца до праздника. Сегодня ее заметили омичи и выложили фото в соцсети. Интересно, что в прошлом году елка у «Континента» была установлена еще раньше — в первой половине октября.