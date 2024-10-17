Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня

Торговый центр «Континент» решил не изменять своим традициям и установить новогоднюю елку более чем за два месяца до праздника. Сегодня ее заметили омичи и выложили фото в соцсети. Интересно, что в прошлом году елка у «Континента» была установлена еще раньше — в первой половине октября.