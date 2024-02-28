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Омская полиция

Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку

28 февраля 2024, 08:40
Омская полиция

В Омской области мужчина убил собаку из-за того, что она лаяла на него

Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.

С заявлениями в полицию обратились глава села Татарка и хозяин убитой собаки. Сотрудники УМВД провели необходимые мероприятия и выяснили, что животное убил один из местных жителей.

Правоохраниели предположили, что сельчанин шел по одной из улиц населенного пункта. На его пути появилась белая собака, проживающая в одном из соседних домов. Пес начала лаять на мужчину. Тогда подозреваемый достал нож, и перерезал собаки горло, а после выкинул тело в мусорный бак.

Полицейские задержали мужчину. На допросе он так и не смог объяснить, зачем носил с собой нож. Кроме того, выяснилось, что сельчанин ранее был судим за кражу.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Теперь подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото: Омская полиция
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#Омск#Омская область#Домашние животные#Животные#Новости#Животное#Убитое животное#Жестокое обращение с животными#Бездомные животные#Гибель животных#Безнадзорные животные#Анастасия Баянова
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