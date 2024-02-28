Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
С заявлениями в полицию обратились глава села Татарка и хозяин убитой собаки. Сотрудники УМВД провели необходимые мероприятия и выяснили, что животное убил один из местных жителей.
Правоохраниели предположили, что сельчанин шел по одной из улиц населенного пункта. На его пути появилась белая собака, проживающая в одном из соседних домов. Пес начала лаять на мужчину. Тогда подозреваемый достал нож, и перерезал собаки горло, а после выкинул тело в мусорный бак.
Полицейские задержали мужчину. На допросе он так и не смог объяснить, зачем носил с собой нож. Кроме того, выяснилось, что сельчанин ранее был судим за кражу.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Теперь подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.