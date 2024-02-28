Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку

Правоохраниели предположили, что сельчанин шел по одной из улиц населенного пункта. На его пути появилась белая собака, проживающая в одном из соседних домов. Пес начала лаять на мужчину. Тогда подозреваемый достал нож, и перерезал собаки горло, а после выкинул тело в мусорный бак.