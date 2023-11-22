Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса

Прогулку лисы по городу прокомментировали и в администрации Тарского района. Местным жителями сообщили, что территории, где находилась лиса, уже осмотрены. Тарчан также предупредили об опасности контакта с дикими животными и посоветовали хозяевам домашних животных провести профилактическую вакцинацию против бешенства.