Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Иллюстрация

Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса

22 ноября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Тары увидели в городе необычного гостя — лису

Вчера животное гуляло по городу, вероятно, в поисках пищи.

Видео и фотографии путешествий лисы по городу появились в официальном сообществе газеты «Тарское Прииртышье». По словам очевидцев, она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами.

Вероятно, основная причина прихода хищника в город — поиск еды. В таком случае человек ей не интересен, но не стоит забывать, что дикие животные являются переносчиками бешенства и опасны для людей.

«Если вы встретили дикое животное, не стоит к нему близко подходить и тем более пытаться погладить. Даже в том случае, если оно выглядит внешне здоровым и безобидным, лучше не контактировать с ним», — предупредили в газете.

Прогулку лисы по городу прокомментировали и в администрации Тарского района. Местным жителями сообщили, что территории, где находилась лиса, уже осмотрены. Тарчан также предупредили об опасности контакта с дикими животными и посоветовали хозяевам домашних животных провести профилактическую вакцинацию против бешенства.

«В случае обнаружения диких животных или контакта диких с домашними животными просим обратиться в ветеринарную службу по номеру телефона 8(38171)20515», — обратились к жителям в администрации.
«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Животные#Бешенство#Новости#Животное#Бездомные животные#Дикие животные#Безнадзорные животные#Лиса#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23