Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Видео и фотографии путешествий лисы по городу появились в официальном сообществе газеты «Тарское Прииртышье». По словам очевидцев, она успела погулять около сквера Победы, гимназии и городской администрации. Позже этот список пополнился и другими местами.
Вероятно, основная причина прихода хищника в город — поиск еды. В таком случае человек ей не интересен, но не стоит забывать, что дикие животные являются переносчиками бешенства и опасны для людей.
«Если вы встретили дикое животное, не стоит к нему близко подходить и тем более пытаться погладить. Даже в том случае, если оно выглядит внешне здоровым и безобидным, лучше не контактировать с ним», — предупредили в газете.
Прогулку лисы по городу прокомментировали и в администрации Тарского района. Местным жителями сообщили, что территории, где находилась лиса, уже осмотрены. Тарчан также предупредили об опасности контакта с дикими животными и посоветовали хозяевам домашних животных провести профилактическую вакцинацию против бешенства.
«В случае обнаружения диких животных или контакта диких с домашними животными просим обратиться в ветеринарную службу по номеру телефона 8(38171)20515», — обратились к жителям в администрации.