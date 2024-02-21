Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня

Сегодня жительница села Лузино рассказала об ужасающей находке в мусорном баке недалеко от дома. Неизвестный выбросил туда черный мешок с щенками. По словам женщины, плач щенков в одном из баков услышал ее сын, когда шел со школы. К моменту, когда их удалось найти, в пакете уже были и мертвые, и живые животные. После увиденного, сельчанка не смогла сдержать эмоций и призвала всех хозяев домашних питомцев стерилизовать их, если нет цели растить потомство.