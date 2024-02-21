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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

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Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня

21 февраля 2024, 14:07
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский хоккейный клуб побил собственный рекорд по победам в «регулярке» КХЛ

После вчерашней победы над «Автомобилистом» омский «Авангард» не только снова возглавил Восточную конференцию, но и смог побить собственный рекорд по числу побед в регулярных чемпионатах КХЛ. Так, в «регулярке» текущего сезона «ястребы» одержали 43 победы и лишь 18 поражений. Всего омская команда набрала 90 очков. Такой показатель позволил обновить рекорд, который был установлен почти 14 лет назад: в сезоне 2013-2014.

«Авангард» обновил рекорд клуба по победам в регулярном чемпионате КХЛ
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Новость №2. В селе под Омском неизвестный выбросил щенков в контейнер для мусора

Сегодня жительница села Лузино рассказала об ужасающей находке в мусорном баке недалеко от дома. Неизвестный выбросил туда черный мешок с щенками. По словам женщины, плач щенков в одном из баков услышал ее сын, когда шел со школы. К моменту, когда их удалось найти, в пакете уже были и мертвые, и живые животные. После увиденного, сельчанка не смогла сдержать эмоций и призвала всех хозяев домашних питомцев стерилизовать их, если нет цели растить потомство.

«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками
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Новость №3. Стало известно, что в Омске опасно сократилось количество лекарства от рассеянного склероза

В редакцию Города55 обратился омич с жалобой на то, что в городских аптеках перестали продавать жизненно важный препарат «Инфибета», который необходим при рассеянном склерозе. По словам мужчины, в аптеке ему предложили аналог, но он содержит меньшую дозировку. На запрос о наличии препарата в региональном Росздравнадзоре ответили, что лекарство есть в аптеках, а обращений по вопросу дефицита «Инфибеты» в этом году не поступало. Чья версия все-таки оказалась правдой? Читайте в материале.

Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
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