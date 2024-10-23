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Как взять семейную ипотеку на квартиру в 2024 году: новые правила
23 октября, 09:09
500 тысяч рублей. В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога
Теперь при получении премии студентам не нужно будет выплачивать процент налога с них. Деньги полностью можно будет забрать себе.
10 сентября, 03:25
Омский дом-интернат планирует закупить китайский кроссовер за 3,4 млн рублей
8 апреля, 10:59
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
25 марта, 04:39
На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов
6 марта, 05:17
Русалина и Камиль: какие необычные имена давали омичи детям в 2024 году
Самыми популярными именами стали Михаил, Анна и Ева.
26 февраля, 02:36
Михаил и Анвар: стало известно, как чаще называли новорожденных омичей в 2024 году
В 2024 году Омской области изменились самые популярные имена для мальчиков, следует из статистики ЗАГСа.
15 января, 02:30
2023
Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск
29 декабря 2023, 14:00
В планах торжественное открытие. Когда сдадут в эксплуатацию бассейн на Московке-2
29 декабря 2023, 10:53
Ледяная сказка. Губернатор открыл пятый «Зимний Любинский»
24 декабря 2023, 05:28
Хоценко рассказал, что омские студенты-медики получат допвыплаты в 2024 году
18 декабря 2023, 05:54
Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина
На заседании «Команды Путина» в парке «Зарядье» присутствовали сенаторы от Омской области.
17 декабря 2023, 03:40
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
13 декабря 2023, 05:27
Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года
Собственные результаты 2023 года будут анализировать 53% омичей.
8 декабря 2023, 12:38
Названа дата выборов президента России в 2024 году
Совет Федерации определился с днем голосования.
7 декабря 2023, 07:52
В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
22 ноября 2023, 11:10
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
25 августа 2023, 10:54

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