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Центр Омска украсил «Зимний Любинский»

Ледяная сказка. Губернатор открыл пятый «Зимний Любинский»

24 декабря 2023, 05:28
Фото: Midjourney

Центр Омска украсил «Зимний Любинский»

Омск превратился в резиденцию Снежной королевы — до 21 января омичи смогут вспомнить старую сказку и зарядиться новогодним настроением.

Подсвеченный лед скульптур, инсталляции, фотозоны, ледовый городок и ярмарка — все это «Зимний Любинский», открывшийся в минувшую субботу. Тематикой уже пятого такого проекта стала сказка «Снежная королева» — а значит, где-то на Музейной улице можно отыскать героев сказки, Кая и Герду, и даже трон и сани самой монаршей особы.

Старт мероприятию дал лично губернатор Омской области вместе с юными омичами — именно им Виталий Хоценко передал право перерезать красную ленточку.

«Мы помним, что в сказке „Снежная королева“ добро побеждает зло. Так вот я уверен, что новый 2024 год принесёт нам победы по всем направлениям, потому что наша Россия — самая лучшая страна в мире, с самыми талантливыми людьми, самыми умными и красивыми детьми. Всё у нас получится!» — поздравил горожан губернатор.

Кроме того, для омичей на открытии выступал ансамбль танцев народов мира «Мечта» с русским народным танцем и музыкальные коллективы. А за новогоднее настроение мероприятия отвечали целых 7 Дедов Морозов, разумеется, со своими внучками.

Видео: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Новогодняя сказка. Стала известна тема «Зимнего Любинского» в этом году
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#Видео#Омск#Губернатор#Новости#2024 год#Илья Скобин#Зимний Любинский
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