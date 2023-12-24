Ледяная сказка. Губернатор открыл пятый «Зимний Любинский»

Подсвеченный лед скульптур, инсталляции, фотозоны, ледовый городок и ярмарка — все это «Зимний Любинский», открывшийся в минувшую субботу. Тематикой уже пятого такого проекта стала сказка «Снежная королева» — а значит, где-то на Музейной улице можно отыскать героев сказки, Кая и Герду, и даже трон и сани самой монаршей особы.