Ледяная сказка. Губернатор открыл пятый «Зимний Любинский»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Подсвеченный лед скульптур, инсталляции, фотозоны, ледовый городок и ярмарка — все это «Зимний Любинский», открывшийся в минувшую субботу. Тематикой уже пятого такого проекта стала сказка «Снежная королева» — а значит, где-то на Музейной улице можно отыскать героев сказки, Кая и Герду, и даже трон и сани самой монаршей особы.
Старт мероприятию дал лично губернатор Омской области вместе с юными омичами — именно им Виталий Хоценко передал право перерезать красную ленточку.
«Мы помним, что в сказке „Снежная королева“ добро побеждает зло. Так вот я уверен, что новый 2024 год принесёт нам победы по всем направлениям, потому что наша Россия — самая лучшая страна в мире, с самыми талантливыми людьми, самыми умными и красивыми детьми. Всё у нас получится!» — поздравил горожан губернатор.
Кроме того, для омичей на открытии выступал ансамбль танцев народов мира «Мечта» с русским народным танцем и музыкальные коллективы. А за новогоднее настроение мероприятия отвечали целых 7 Дедов Морозов, разумеется, со своими внучками.