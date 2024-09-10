500 тысяч рублей. В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога

Теперь премии, выплачиваемые победителям профессиональных конкурсов и студентам с высокими баллами ЕГЭ, не будут облагаться налогом. Премии могут достигать 500 тысяч рублей для педагогов и варьироваться для студентов в зависимости от их баллов.