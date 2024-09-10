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Updated Сегодня, 03:57

В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога на премии

500 тысяч рублей. В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога

10 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI

В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога на премии

Теперь при получении премии студентам не нужно будет выплачивать процент налога с них. Деньги полностью можно будет забрать себе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение освободить от уплаты налога педагогов и студентов, получающих премии за достижения в конкурсах и экзаменах.

Теперь премии, выплачиваемые победителям профессиональных конкурсов и студентам с высокими баллами ЕГЭ, не будут облагаться налогом. Премии могут достигать 500 тысяч рублей для педагогов и варьироваться для студентов в зависимости от их баллов.

В этом году 361 студент омских вузов получит такую премию, а общий бюджет на выплаты в 2024 году составит около 20 миллионов рублей. Увеличилось количество конкурсов, в которых участвуют педагоги, что также способствует росту премий.

Ранее Город55 писал об отказе ректора ОмГУ переводить студента на бюджет, из-за которого университет получил предостережение от Рособрнадзора.

Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Бюджет#ЕГЭ#Выплаты#Студенты#Педагоги#2024 год#Высокобалльники
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