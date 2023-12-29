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Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск

Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск

29 декабря 2023, 14:00
Фото: Евгений Игишев / Город55
Итоги дня по версии Города55.

Мощный снегопад стал причиной жуткой каши на дорогах, 9-балльных пробок и массовой задержки самолетов. Сегодня утром рейсы отклонялись от расписания один за другим, ожидать вылета приходилось по несколько часов. Из-за задержки рейсов транспортная прокуратура организовала проверку.

К концу последнего в этом году рабочего дня на дорогах Омска образовались 9-балльные пробки. Движение было затруднено практически на всех основных магистралях города.

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В Омске водитель повесил на капот машины голову косули. Авто прокатилось по центральным улицам. Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, неравнодушные омичи уже обратились в полицию и рассказали об увиденном. Правоохранительные органы зарегистрировали информацию и пытаются найти водителя.

В минприроды также сообщили, что миграция косуль прекратится ближе к весне. А пока животных будут отлавливать, усыплять и увозить в их естественную среду обитания.

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2024 год объявлен в стране годом семьи. В преддверии его наступления то депутаты Госдумы, то Патриарх Кирилл все чаще стали рассуждать о перспективе запрета абортов по немедицинским показателям. Но для того, чтобы говорить о необходимости запрета, нужно понять, кому эти аборты нужны. Типичная омичка, решившаяся на прерывание беременности, это средних лет мать-одиночка, у которой уже двое-трое детей.

Подробнее о статистике абортов и как с ними борются сами врачи — в нашем исследовательском материале:

Мамы, бабушки и внучки. За 5 лет омички сделали 32 тысячи абортов
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#Общество#Пробки#Снегопад#Полиция#Омск#Автомобиль#Врачи#Патриарх Кирилл#Итоги дня#Транспортная прокуратура#Евгений Игишев#Мать-одиночка#2024 год#Косули#Аборты
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