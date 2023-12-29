Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск

2024 год объявлен в стране годом семьи. В преддверии его наступления то депутаты Госдумы, то Патриарх Кирилл все чаще стали рассуждать о перспективе запрета абортов по немедицинским показателям. Но для того, чтобы говорить о необходимости запрета, нужно понять, кому эти аборты нужны. Типичная омичка, решившаяся на прерывание беременности, это средних лет мать-одиночка, у которой уже двое-трое детей.