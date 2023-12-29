Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск

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Мощный снегопад стал причиной жуткой каши на дорогах, 9-балльных пробок и массовой задержки самолетов. Сегодня утром рейсы отклонялись от расписания один за другим, ожидать вылета приходилось по несколько часов. Из-за задержки рейсов транспортная прокуратура организовала проверку.
К концу последнего в этом году рабочего дня на дорогах Омска образовались 9-балльные пробки. Движение было затруднено практически на всех основных магистралях города.
В Омске водитель повесил на капот машины голову косули. Авто прокатилось по центральным улицам. Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, неравнодушные омичи уже обратились в полицию и рассказали об увиденном. Правоохранительные органы зарегистрировали информацию и пытаются найти водителя.
В минприроды также сообщили, что миграция косуль прекратится ближе к весне. А пока животных будут отлавливать, усыплять и увозить в их естественную среду обитания.
2024 год объявлен в стране годом семьи. В преддверии его наступления то депутаты Госдумы, то Патриарх Кирилл все чаще стали рассуждать о перспективе запрета абортов по немедицинским показателям. Но для того, чтобы говорить о необходимости запрета, нужно понять, кому эти аборты нужны. Типичная омичка, решившаяся на прерывание беременности, это средних лет мать-одиночка, у которой уже двое-трое детей.
Подробнее о статистике абортов и как с ними борются сами врачи — в нашем исследовательском материале: