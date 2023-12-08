Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года

Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей города. Большинство омичей будут подводить личные итоги года, но при этом каждый третий не будет сохранять свои выводы: кто-то планирует это сделать мысленно или устно, например, в виде праздничного тоста, еще 19% опрошенных оставят информацию в личных заметках.