Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей города. Большинство омичей будут подводить личные итоги года, но при этом каждый третий не будет сохранять свои выводы: кто-то планирует это сделать мысленно или устно, например, в виде праздничного тоста, еще 19% опрошенных оставят информацию в личных заметках.
Кроме того, 1 из 100 омичей запостит личные итоги года на страничках соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде, уже более необычном: напишет стихотворение, картину или музыкальное произведение.
При подведении итогов года респонденты чаще всего учитывают благосостояние, здоровье и карьеру. Интересно, что женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года в большинстве случаев анализируют те, кто зарабатывает больше.