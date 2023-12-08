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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Иллюстраиця

Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года

8 декабря 2023, 12:38
Фото: Midjourney
Иллюстраиця

Омичи рассказали, как будут подводить личные итоги года

Собственные результаты 2023 года будут анализировать 53% омичей.

Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей города. Большинство омичей будут подводить личные итоги года, но при этом каждый третий не будет сохранять свои выводы: кто-то планирует это сделать мысленно или устно, например, в виде праздничного тоста, еще 19% опрошенных оставят информацию в личных заметках.

Кроме того, 1 из 100 омичей запостит личные итоги года на страничках соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде, уже более необычном: напишет стихотворение, картину или музыкальное произведение.

При подведении итогов года респонденты чаще всего учитывают благосостояние, здоровье и карьеру. Интересно, что женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года в большинстве случаев анализируют те, кто зарабатывает больше.

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#Омск#Омская область#Новости#Результаты#Анализ#Анастасия Баянова#2024 год#Новый год 2024
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