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Делегация Омской области поддержала президента России

Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина

17 декабря 2023, 03:40
Фото: Сенатор РФ Евстифеев И.А.

Делегация Омской области поддержала президента России

На заседании «Команды Путина» в парке «Зарядье» присутствовали сенаторы от Омской области.

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, делегация Омской области приняла участие в заседании инициативной группы. Кроме того, делегатов поддержали сенаторы Российской Федерации: представитель от Правительства Омской области Иван Евстифеев и Герой России Дмитрий Перминов.

«Сегодня наша делегация представила Омскую область на заседании инициативной группы по выдвижению нашего Президента Владимира Владимировича Путина на выборы, которые состоятся в марте 2024 года. Омская область и омичи за Владимира Владимировича Путина!» — говорится в сообщении губернатора.

Заседание инициативной группы — первый шаг избирательной кампании. После передачи протокола заседания в ЦИК и последующего одобрения начнется сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Напомним, ранее было принято решение провести выборы 17 марта.

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