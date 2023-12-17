Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, делегация Омской области приняла участие в заседании инициативной группы. Кроме того, делегатов поддержали сенаторы Российской Федерации: представитель от Правительства Омской области Иван Евстифеев и Герой России Дмитрий Перминов.
«Сегодня наша делегация представила Омскую область на заседании инициативной группы по выдвижению нашего Президента Владимира Владимировича Путина на выборы, которые состоятся в марте 2024 года. Омская область и омичи за Владимира Владимировича Путина!» — говорится в сообщении губернатора.
Заседание инициативной группы — первый шаг избирательной кампании. После передачи протокола заседания в ЦИК и последующего одобрения начнется сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Напомним, ранее было принято решение провести выборы 17 марта.