Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, делегация Омской области приняла участие в заседании инициативной группы. Кроме того, делегатов поддержали сенаторы Российской Федерации: представитель от Правительства Омской области Иван Евстифеев и Герой России Дмитрий Перминов.