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Posted Вчера, 10:59

Published Вчера, 10:59

Modified Вчера, 11:01

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Омский дом-интернат планирует закупить китайский кроссовер за 3,4 млн рублей

8 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
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Автомобиль должен быть в максимальной комплектации.

Омский дом-интернат для инвалидов с психическими заболеваниями в поселке Северный планирует приобрести китайский кроссовер HAVAL F7 или его эквивалент. На эти цели выделяется сумма почти в 3,4 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 23 апреля.

Согласно документам, автомобиль должен быть в максимальной комплектации с 2-литровым двигателем мощностью не менее 190 лошадиных сил. Также необходимы опции: двухзонный климат-контроль, система выбора режима движения, система камер кругового обзора, электрообогрев стекол, беспроводная зарядка и другие.

«Источник финансирования: средства полученные от платной и иной, приносящей доход, деятельности. Срок выпуска поставляемого товара предприятием–изготовителем должен быть не ранее 2024 года», — говорится в документах.

Автомобиль необходимо поставить в течение 50 дней с момента подписания контракта.

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#Общество#Контракт#Финансирование#Поставка#Евгений Игишев#2024 год#Омский дом-интернат
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