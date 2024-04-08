Омский дом-интернат планирует закупить китайский кроссовер за 3,4 млн рублей

Омский дом-интернат для инвалидов с психическими заболеваниями в поселке Северный планирует приобрести китайский кроссовер HAVAL F7 или его эквивалент. На эти цели выделяется сумма почти в 3,4 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 23 апреля.