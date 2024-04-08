Омский дом-интернат планирует закупить китайский кроссовер за 3,4 млн рублей

Posted Вчера, 10:59
Published Вчера, 10:59
Modified Вчера, 11:01
Updated Вчера, 11:01
Омский дом-интернат для инвалидов с психическими заболеваниями в поселке Северный планирует приобрести китайский кроссовер HAVAL F7 или его эквивалент. На эти цели выделяется сумма почти в 3,4 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 23 апреля.
Согласно документам, автомобиль должен быть в максимальной комплектации с 2-литровым двигателем мощностью не менее 190 лошадиных сил. Также необходимы опции: двухзонный климат-контроль, система выбора режима движения, система камер кругового обзора, электрообогрев стекол, беспроводная зарядка и другие.
«Источник финансирования: средства полученные от платной и иной, приносящей доход, деятельности. Срок выпуска поставляемого товара предприятием–изготовителем должен быть не ранее 2024 года», — говорится в документах.
Автомобиль необходимо поставить в течение 50 дней с момента подписания контракта.